Una semana después de su intervención en ‘Domingo deluxe’, Kiko Rivera se ha vuelto a sentar frente a Jorge Javier Vázquez para abrirse en canal y continuar lanzando desgarradores declaraciones sobre su madre, Isabel Pantoja. El presentador de Telecinco avanzaba que sus anteriores apariciones en televisión tan solo eran un avance de lo que se avecinaba este 31 de enero. El DJ ha desvelado la cantidad exacta de dinero que le debe la tonadillera y ha anunciado que ha puesto a la venta su parte de Cantora.

Kiko Rivera ha tomado la decisión de vender su parte de Cantora y ha anunciado que tiene una persona interesada en comprar. Tal y como ha explicado, el hijo de la tonadillera va a poner a la venta su parte de la finca de Medina Sidonea a un precio más bajo del que realmente tiene. «Si todo sale bien, dentro de poco puede haber algún inquilino tomándose un café con ella en Cantora. Me está llamando un montón de gente para comprar mi parte. Es muy probable que pronto me la quite de encima», relata.

El DJ echa la vista atrás y se lanza a describir a su madre como una persona que nunca ha ejercido como tal y que su felicidad se ha ido, poco a poco, apagando. Los amigos de la tonadillera han ido desapareciendo y el DJ tiene muy claro que el hecho de vivir en Cantora le ha pasado factura. «Es su tumba, para ella puede llegar a ser peor que la cárcel. Me he llegado a plantear si es feliz así en su burbuja de mentiras», afirma.

El interprete de «Cicatriz» asume que cuando su abuela ya no esté tanto su tío como su madre van a hacer las maletas y se van a ir de España dejando atrás tanto a sus hijos como a sus nietos. El joven siente pena y un poco de rabia por su tío Agustín y le tacha de ser el culpable de cargarse la vida de su madre. En estas semanas, Kiko Rivera ha revisionado algunas de las entrevistas de su madre y no entiende su forma de ser y de estar quejándose de forma continua.

El dinero que le debe Isabel Pantoja a Kiko Rivera

Según ha explicado en ‘Domingo deluxe’, Isabel Pantoja le debe 2.619.284 euros a su hijo. «Yo no miento, cada día me llega información nueva y me he quedado hasta corto. No doy a basto. No tengo ni idea de quién ha ayudado a mi madre a hacer esto (llevarse el dinero a América). Lo peor es que es premeditado. Me duele porque lo hace sabiendo lo que uno hace», cuenta.

Tras darle un ultimátum a su madre la semana pasada en la que le pedía que se pusiera en contacto para así no tener que emprender medidas legales contra ella, Kiko Rivera ha explicado que la semana que entra va a poner la maquinaria en marcha y tanto su madre como su tío Agustín van a recibir en Cantora a un notario para entregarles el requerimiento judicial que no han ido a recoger de forma personal. «Van a tener que rendir cuentas de lo que han hecho con los poderes que le he otorgado«, explica.

Kiko Rivera es consciente que la llamada que tanto quiere que se produzca, no se va a dar por ninguna de las partes. Desde que se iniciara este conflicto familiar, el hijo de la tonadillera no tienen ningún contacto con las personas que viven en Cantora, aunque insiste en que le han hecho llegar que de vez en cuando su madre se reúne con un par de amigos. El invitado de ‘Domingo deluxe’ ha confirmado lo que previamente había avanzado su mujer horas antes, Isabel Pantoja se puso en contacto con su nieta Carlota para felicitarle el cumpleaños. En concreto, ambas hicieron una videollamada y pudieron hablar largo durante un buen rato con la cantante. Sin embargo, Rivera ha preferido no saber lo que se se dijeron: «Tiene todo su derecho de hablar con sus nietas, no se lo voy a quitar«.