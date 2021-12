Desde hace unos días los espectadores de Informativos Telecinco se han percatado que Pedro Piqueras ha dejado de conducir la emisión de las 21 horas, dejando a Isabel Jiménez con David Cantero al frente de la actualidad. El último día que el presentador se puso al frente de su programa fue el pasado 16 de diciembre y desde entonces nada más se ha vuelto a saber de él y es que se marchó sin dar mayores explicaciones sobre su ausencia. Esta cuestión ha sido tratada en las redes sociales, donde ha comenzado a surgir el desconcierto y la curiosidad por conocer qué le ha sucedido a Pedro Piqueras y si se encuentra bien de salud. Al parecer, su baja no se debe a cuestiones imprevistas, sino que en realidad el presentador estaría disfrutando de unas merecidas vacaciones navideñas para disfrutar de su familia y seres queridos en estas fechas sin tener que preocuparse por lo que acontece en el mundo.

Así lo ha confirmado ‘El Televisero’, que asegura que Pedro Piqueras habría adelantado sus vacaciones de Navidad, comenzando estas el pasado viernes 17 de diciembre, antes de lo previsto y antes que años anteriores. De hecho, desde el citado medio se asegura que no volveremos a verle al frente de la última emisión de ‘Informativos Telecinco’ hasta el año que viene, a principios del mes de enero, cuando se le hayan acabado los días de asueto y deba volver a colocarse tras la mesa como un “busto parlante”.

Es habitual que Pedro Piqueras no presente el programa los viernes, de ahí que no sorprendiese su ausencia el pasado 17 de diciembre. Sin embargo, este lunes la audiencia le echó en falta y poco a poco ha comenzado a generarse una preocupación por saber dónde está, al comprobarse que ni el martes ni el miércoles ha acudido a su puesto de trabajo. Ahora nos quedamos más tranquilos al descubrir que está de vacaciones navideñas, que su ausencia al otro lado de la pantalla no responde a un sobresalto de salud en plena sexta ola de coronavirus y con los contagios en niveles record en nuestro país. No es su caso.

Ante su ausencia, Isabel Jiménez ha formado tándem con David Cantero, que se encarga de conducir la edición de las 15 horas de la tarde. La pareja de presentadores ha hecho muy buenas migas y han querido presumir de excelente relación detrás de las cámaras en un momento de esparcimiento entre las bambalinas de ‘Informativos Telecinco’. Lo hacía con una simpática foto donde escribía “pongamos un poco de espíritu navideño a la actualidad”. En ella aparece la pareja de presentadores con arbolitos de Navidad en sus manos en una divertida escena, pero mostrando además que el outfit elegante y regio que David Cantero suele mostrar tras la mesa, en realidad está coronado con unas deportivas de montaña que no combinan demasiado bien, pero que seguramente sean más cómodas que unos zapatos de cuero más clásicos y acorde con lo que esperábamos. Un detalle que ha sido muy bien recibido en las redes sociales, al desvelarse el secreto de los “bustos parlantes” de los Informativos.

Te interesará saber...