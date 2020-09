En su entrevista con el piloto, el presentador ha destacado que le resultan curiosos algunos aspectos sobre su vida personal.

Fernando Alonso se ha entrevistado este jueves con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. No ha podido acudir personalmente al plató del programa, ya que se encuentra en Milán y, de haber viajado a España, hubiera tenido que pasar cuarentena. A pesar de este contratiempo, el piloto ha charlado largo y tendido con el presentador sobre su vuelta a la Fórmula 1 y cómo la crisis sanitaria está afectando al sector de la competición en el mundo del automovilismo. El asturiano, acostumbrado a viajar de un país a otro, ha revelado lo «raro» que le resulta moverse por el mundo y comprobar que en ningún país sea habitual llevar mascarilla.

El deportista ha animado al presentador a incluir una prueba de riego en su programa. «No habéis puesto un Fórmula 1 ahí. Hay que cortar la calle y hacer algo. Cuando recuperemos la normalidad qué mejor que llevar la F1 allí», le decía.

Lo que Pablo Motos ve «curioso» de la vida de Fernando Alonso

Durante la entrevista, el de Requena ha hablado de la serie documental sobre Alonso que se estrena el viernes 25 de septiembre en Amazon Prime Video la esperada serie documental sobre Fernando Alonso. «Se te puede ver en tu vida personal y eres muy curioso», le ha espetado. «No suena muy bien tu introducción», bromeaba el piloto. Motos le explicaba el porqué de sus opiniones. «Se te ve realmente cómo eres y, no te molestes… Sin falsos piropos: es abrumador en nivel de inteligencia natural que eres». A Pablo Motos le ha llamado la atención «la velocidad a la que lo absorbes todo y lo aprendes todo». Una capacidad que «resulta apabullante. A continuación ha destacado otra conclusión que ha sacado tras ver el documental: «Eres bastante friki».

«Todos los pilotos amamos la adrenalina»

«Sí, Fernando, no te ofendas», proseguía el presentador. Alonso no daba crédito: «Te estás aprovechando que no estoy cerca», comentaba, entre risas. Motos ha leído un fragmento de algo que cita Alonso en el documental. «Dices: ‘En un desierto a 190 kilómetros por hora, pierdes un poco el horizonte y si hay una duna pegas un salto y estás dos segundos con las ruedas en el aire sin saber cómo vas a aterrizar. Y ese momento momento, en vez de tener pánico, te sientes más vivo que nunca y piensas: ‘¡Qué vivo me siento! ¡Cómo mola la vida! ¡Cómo molan las carreras!’ No tengo más preguntas, señoría», señalaba Motos.

«Acepto que igual es un pelín raro, pero creo que todos los pilotos amamos un poco la adrenalina y las cosas que sientes de verdad en las carreras son esos momentos. Un pelín de miedo y de peligro pero que se convierte en algo necesario», respondía Alonso. «Cuando estás en un test que estás dando vueltas y vueltas y vueltas echas un poco de menos ese ir al límite otra vez. Y en el Dakar suele haber demasiados momentos de esos, porque como estás en lo desconocido de repente te encuentras con cosas que, uy, miras al copi y te dice: ¡Bien!».

Fernando Alonso ha explicado en ‘El Hormiguero’ qué lo ha animado a regresar a los circuitos. «Las ganas de competir. Me encanta conducir, me encantan los coches», señalaba. «Lo he visto, que después de dejar la Fórmula 1 cada día estaba en un coche diferente. He estado con un volante siempre. Cuando estaba en Fórmula 1 tenía unos pajaritos en la cabeza que me animaban y me iban incitando a probar otras cosas. Ahora las he probado, me han gustado, en algunas he tenido éxito. He sido campeón del mundo de Resistencia. He tenido buenas experiencias y he pensado que quizás ahora sea el momento de volver a la Fórmula 1 y hacer unos últimos años a tope. ¡Y a ver qué sale!». Sabe que a partir de ahora «los coches van a ser diferentes. Con las nuevas reglas se espera que haya ganadores diferentes, que haya un poco más de competiciones». Pero confía en que «el año que viene, aunque no sea para ganar, haya buenas carreras».

«Físicamente me encuentro bien»

«Hace 15 años fuiste el piloto más joven en ganar el campeonato del mundo. ¿Cómo te ves ahora? ¿Estás al mismo nivel? Porque algo se ganará y algo se perderá con la edad», le preguntaba Pablo Motos. «Estoy mejor seguramente a nivel de conducción porque tengo más experiencia. Incluso estas categorías que he hecho estos años he aprendido diferentes estilos de conducción y distintas filosofías de trabajo. He trabajado con otros ingenieros. Sales un poco de la burbuja de la Fórmula 1 y aprendes otras cosas. Y seguramente esté un poco peor. Quizás físicamente, reflejos… Vas perdiendo, ¿no? Estoy muy contento. Estoy bien y estoy preparado. Y físicamente me encuentro bien. Pero sí es cierto que cuando tienes 20 años juegas un partido de fútbol, uno de tenis, vas a dar unas vueltas en el kart y al día siguiente estás perfecto. Ahora, pues, tienes un dolorcito aquí…», decía, con humor.