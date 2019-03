4 Paz Padilla ha salido en defensa de Gustavo

“Pues entonces cojo la maleta y me voy a mi casa, porque tengo un montón de cosas que hacer. Si tú me pones un tema, tendré que debatirlo, o ¿qué quieres, que hablemos de los presupuestos del Estado?”, decía rotundo.

Belén Esteban, que tampoco estaba de acuerdo con lo expuesto por Paz Padilla, ha comentado: “Te voy a contestar yo… Si no se puede juzgar a Gustavo, aquí no se juzga a ninguno. No te digo yo…”. Paz Padilla no ha podido evitarlo y se ha dirigido a la ‘princesa del pueblo’: “Igual que tú hablas y él hablo, yo también tengo mi derecho. Mi opinión es igual o mejor que la vuestra”, declaraba Paz enfadada.