Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un enfado monumental en el plató de ‘Sálvame’. Hacía tiempo que el presentador no se mostraba tan acalorado frente a las cámaras. El motivo de su cabreo: unas palabras del colaborador Antonio Montero.

El reportero comentaba el polémico video en que Alfonso Merlos, hasta ahora novio de Marta López, concedía una entrevista a Javier Negre en su canal de Youtube y mientras hablaba aparecía una chica demidesnuda, cuya identidad reveló SEMANA en exclusiva: se trataba de Alexia Rivas, periodista de ‘Socialité’.

Todos los tertulianos comentaban que el hecho de que Merlos estuviera acompañado de esta mujer en su casa podría suponer que se han saltado el confinamiento, dado que no lo habrían empezado juntos. «Él está rompiendo el confinamiento. Lo que no puedes hacer es sentarte en un montón de tertulias políticas a acusar a un político de saltarse el confinamiento cuando luego lo estás haciendo tú. Es la doble moral y el doble discurso de este señor», se quejaba Miguel Frigenti. Al abordar esta cuestión, Antonio Montero hacía una alusión a Pablo Iglesias, el chalet en el que vive, y el aislamiento durante el Estado de Alarma.

Sus palabras han hecho estallar al presentador. «¡A tomar por culo ya. No voy a permitir esto. No me toques las narices con los putos discursos de Vox. No voy a pasar por ahí ¡Basta ya! Es que ya está bien», le recriminaba. «Podéis debatir lo que os salga de la peineta, pero los discursos y las mierdas aquí», no.

Jorge Javier, indignado con la actitud de Alfonso Merlos

“Le estamos pasando una factura a un señor porque se salta el confinamiento”, le recordaba Montero. «Ése es el tema», le respondía Jorge Javier. «Es la misma factura que se le pasaría al Papa si se descubriera que está de putas. ¡Lo mismo! ¿Has entendido lo que he dicho? ¿Has llamado puta a Marta?», añadía el presentador. «Al menos si te lo saltas te lo callas. Pero no puedes estar diciendo a la sociedad haz esto y y haz esto y cierras tu puerta y te meas encina de toda la gente. Y la gente entonces quiere responsabilidades», subrayaba Jorge Javier, muy enfadado.

«¿Pero por qué pedimos a la gente explicaciones de lo que nosotros mismos hacemos?», decía Montero. «Antonio, no seas cerril, joder. Por favor. ¿No te das cuenta de que se le están pidiendo a un señor que se lo exige a los demás. Si hubiese estado callado no le hubiesen dicho nada. ¿Tú a ese señor no le ves nunca? ¡Que estaba hablando del Estado de Alarma y salía la tía en bolas! ¡Que es que vamos! Estoy hasta las narices de que se diga se ha hecho mal y éste más», manifestaba.

El presentador se tira al suelo

«¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía? ¡Y hablas del chalet de Galapagar! ¿Qué tiene que ver el chalet de Galapagar? ¡No te voy a dejar hablar para decir tonterías! Rojos y maricones es lo que hay en este programa. El que no lo quiera ver que no lo vea. ¡Es que se os desmonta el discurso! A mi edad no quiero oír más gilipolleces. Y nos centramos en los que nos centramos», zanjaba.

«Vamos a dejar la política aparte, me parece muy bien. Entonces no le pidamos explicaciones a éste por ser de derechas», insistía Montero. Jorge Javier se tiraba al suelo y al levantarse, exclamaba: «Señores, esto es VOX. Es acojonante. ¡Venga, Antonio, sigue hablando!». Incluso lo ha animado a concederle tres minutos para expresarse a sus anchas. Montero, apabullado, ha declinado la posibilidad de hablar solo ante el púlpito de ‘Sálvame’.