Mónica Cruz ha charlado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En el programa de Antena 3 ha contado cómo está viviendo el confinamiento, que ha pasado junto a su hija Antonella, de siete años, en su domicilio de Madrid.

La hermana de Penélope Cruz revelaba por qué en la pared de su salón había globos y carteles de fiesta. Y es que apenas unos días antes había celebrado el aniversario de su pequeña. «Siete años acaba de hacer. Me levanté a las ocho para organizar toda la casa y decorar que fuera sorpresa, porque era un cumpleaños diferente», explicaba.

La actriz, que forma parte del reparto de la serie ‘Madres’, confesaba en el espacio de Motos que después de «casi dos meses sin salir» de casa solo ha ido al exterior «cuando me han avisado del trabajo, porque voy a llegar asustada al rodaje». Sus salidas de su domicilio, en Madrid, han sido «para ir al súper. He salido dos veces esta última semana».

«Me agobia mucho pensar si esto se va a solucionar»

Como madre, Mónica ha reconocido que la situación ante la pandemia global la preocupa. Especialmente por su hija. «¿Dirías que cuando tienes hijos, los miedos son más grandes?», se interesaba el de Requena. «Muchísimo. Yo ya no quiero leer nada ni escuchar nada porque solo pensar que esto se pueda alargar y que mi hija tenga una parte de su infancia tan limitada y no poder ser libres y tener sus rutinas y ver que les afecta… Porque esto les afecta, el miedo, la frustración. Tiene una edad que está en el medio. Entienden, pero no entienden. Me agobia mucho. Intento ir día a día y pensar si esto se va a solucionar. Y que lo hagamos todos bien para que se vaya este bicho para que los niños vuelvan a la normalidad. Sobre todo por ellos».

«¿En qué notas tú que le afecta? ¿Está más seria? ¿Juega menos?», le preguntaba Motos. «Intento… y pones todo de tu parte, pero llega un momento en que ya se te escapa porque yo no puedo ni llevarla al colegio y eso no depende de mí. No sé cuándo volverá al colegio. Ojalá sea pronto. Ojalá sea para el curso como madre. Manejar algo que no puedes solucionar como madre, que siempre queremos solucionar y ayudarles en todo, te frustra y te entristece bastante. Hay como un miedo oculto, admitía.

Los miedos de su pequeña en su primer paseo tras el confinamiento

La actriz ha contado que «el primer día de pasear» su hija «tenía ilusión. Se preparó una mochila, una maleta, la bici… Quedamos en salir por la tarde y cuando llegó el momento le dije: «Venga, vamos a pasear». Ella me dijo: No, me da miedo». Fue entonces cuando se dio cuenta de que «hay que romper con eso. Hay que comprar, hay que salir, y hay que empezar a moverse desde la nueva normalidad. Hemos roto el hielo, pero si no lo manejamos nosotros, no sabemos, no lo entendemos. Imagínate un niño».

La intérprete sabe que es afortunada por contar con una casa grande y con espacios exteriores. «Gracias a Dios tengo jardín y pueden salir, correr y saltar. Pero imagina los niños que viven en pisos y han tenido que estar así más de un mes y medio. Eso psicológicamente tiene que afectar. Espero que pase rápido para que se les olvide. También tienen algo, que al final te enseñan. Lo bueno es que enseguida reaccionan y se supera todo», añadía.

Su papel en ‘Madres’

Al hablar de su papel en ‘Madres’, Mónica Cruz ha explicado que «soy una madre. Estoy en personaje 24 horas. Es una mujer que está sola y el trabajo es su prioridad». En la serie trabaja junto a Belén Rueda, Carmen Ruiz, Rosario Pardo, Vicky Luengo y Aida Folch, entre otras. Se trata de una ficción de 13 capítulos emitida en Amazon Prime Video que transcurre en un hospital materno-infantil que cuenta diferentes historias de diversas madres e hijos que son tratados en el mismo centro médico. Tras su estreno en la plataforma digital está previsto que la serie, creada por Aitor Gabilondo (‘Vivir sin permiso’, ‘Allí abajo’ o ‘El Príncipe’), se emita en Telecinco.