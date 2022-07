El destino ha querido que Melissa Jiménez y Marc Bartra hayan coincidido en la ciudad austriaca de Spielberg. Mientras la periodista se encontraba realizando la cobertura del ‘GP de Austria de Fórmula 1, su expareja ha aprovechado que se encontraba en el país haciendo la pretemporada con el Betis para disfrutar de la carrera. Este momento ‘tierra trágame’ pronto se ha hecho viral en redes y han sido muchos los espectadores que se han percatado de la coincidencia. Nos deja como dato anecdótico al futbolista Joaquín Sánchez partiéndose de risa cuando la reportera se ha dispuesto a entrevistarles.

🗣️ @MarcBartra: «Que esté ahí @Carlossainz55 es un orgullo para todos. Para el país es muy importante. Estamos encantados»#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/iPtMbWQgNY — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2022

Melissa Jiménez ha fichado recientemente por la plataforma deportiva ‘DAZN’. Este domingo se encontraba al pie del cañón, trabajando, y la sorpresa ha surgido cuando, entre los diversos rostros conocidos que estaban disfrutando del ‘Gran Premio’, se encontraba el padre de sus tres hijos. Los jugadores del Betis están haciendo la pretemporada en Austria así que han aprovechado para ver la carrera en directo. La periodista ha cumplido con la tarea con mucha profesionalidad. Primero ha entrevistado a Joaquín a quien le ha dado la enhorabuena por su reciente renovación. El futbolista, fiel a su característico humor, no ha podido contener la risa en todo momento. «Me quiero ir, pero no me dejan. No hay manera de que me vaya», ha bromeado. Después de preguntar a su compañero, Borja Iglesias, el siguiente ha sido Marc Bartra de quien se ha separado a finales del 2021 tras ocho años juntos.

La inesperada entrevista de Melissa Jiménez a Marc Bartra

Mientras sus compañeros atendían con atención y cierta sorpresa ante la inesperada entrevista entre dos ex, la periodista ha preguntado al futbolista por Carlos Sainz Jr. y su reciente victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. «Que esté ahí Carlos es un orgullo para todos. Tengo amigos que les encanta el motor y para el país es muy importante. Estamos encantados de poder haber estado con él. Ojalá que pueda ganar», ha manifestado.

Después de ocho años juntos y tres hijos -Gala, Abril y Max-, Marc Bartra y Melissa Jiménez emprendieron caminos separados a finales de 2021. Fue el pasado mes de noviembre cuando pusieron punto y final a su matrimonio. En enero de este mismo año firmaron un acuerdo de separación. La relación entre ambos siempre ha sido amistosa, prueba de ello es este último vídeo. La pareja se dio el «sí, quiero» el 18 de junio de 2017 en el marco de una romántica boda celebrada en la finca Bell Recó de Argentona, Barcelona. La primogénita del matrimonio, Gala, fue protagonista indiscutible de la jornada en la que estuvieron presentes distintos futbolistas, entre ellos, Carles Puyol, Jordi Alba, Xavi Hernández y Sergio Busquet.