«Voy a romper un lanza a favor de los hombres. Comentarios machistas se escuchan todos los días entre hombres y mujeres», ha afirmado la actriz y presentadora.

«Nunca me he sentido desconectada de mi profesión», afirmaba Miriam Díaz-Aroca al repasar con detalle su dilatada trayectoria profesional. La actriz y presentadora ha aprovechado su paso por ‘Domingo Deluxe’ para reconocer que siempre ha creído ser afortunada por haber vivido el mejor momento de la televisión. También ha manifestado saber bien cómo funciona la profesión: «Gracias a que dejaron de llamarme empecé a construir la mujer que soy ahora». Durante la entrevista se ha manifestado sobre un tema de candente actualidad: los comentarios machistas que se colaron en un directo en redes sociales durante la gala de los Goya.

«Voy a romper un lanza a favor de los hombres. Esto no pertenece al género masculino. Comentarios machistas se escuchan todos los días entre hombres y mujeres», ha afirmado con rotundidad. Asimismo, ha querido subrayar que no se debe empeñar un acontecimiento así, la gran noche del cine español, por este hecho. «No vamos a ensuciar un evento tan maravilloso por este comentario».

Y es que ella ha confesado que disfrutó y se emocionó a partes iguales durante esta 35 edición y que le gustó mucho el conductor de la ceremonia. «Antonio Banderas estaba bellísimo. Bonito por dentro y por fuera». Siguió la retransmisión desde su casa junto a una copa de vino: «Ayer me emocioné muchísimo con Antonio Banderas presentando la gala de los Goya».

Los polémicos comentarios

La retransmisión online de TVE durante la alfombra roja de los Goya se ha convertido en el principal escándalo de esta edición. Se colaron varios comentarios desafortunados y muy machistas acerca de las actrices que estaban posando ante las cámaras. «Esta se llama Marta Nieto y es la más buena de todas, porque las demás eran todas unos esqueletillos», se pudo escuchar.

No suficiente con esto, la conversación continuaba en los mismos tintes atacando a la cantante argentina Nathy Peluso: «Había una cantante, la ‘Nancy’ Peluso, por ejemplo. Bueno, y una que parecía un putón verbenero, toda llena de tatuajes. No sé de dónde la han sacado a esta, pero joder, digo: ‘¡esta cobra!‘. Toda llena de tatuajes, que puta, puta, seguro».

Un vídeo que enseguida corrió como la pólvora a través de las redes y que se ha convertido en una de las grandes polémicas de una edición que ha sido muy aplaudida tanto por la crítica como por el público. Por supuesto, muchas actrices se han manifestado al respecto como una de las protagonistas, Marta Nieto quien atendía a decir: «Me gustaría gritar de rabia. Por este tipo de comentario el 8M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar».

Por su parte, Itziar Castro señalaba lo siguiente: «Se acerca el #8M y viendo esto la respuesta es SÍ, sigue siendo necesario! #machismo in da hause!». Mientras que Leticia Dolores se mostraba muy indignada: «Y una vez más, con el puta en la boca». Carolina Iglesias recordaba que a un «par de días del 8M, no está de más que recordemos que existen muchas personas que hablan de nosotras así. Llamándonos puta por la forma de vestir. Juzgando el aspecto como si su opinión tuviese algún tipo de importancia».

El teatro Soho Caixabank de Málaga acogió una atípica ceremonia, sin invitados ni público, marcada por el formato híbrido en el que los premiados recogieron sus galardones a través de conexiones telemáticas. Antonio Banderas y María Casado ejercieron de maestros de ceremonias de una edición que ya forma parte de la historia de nuestro cine donde se respetaron de forma escrupulosa las restricciones sanitarias y que contó con un emotivo recuerdo a las víctimas del coronavirus.

Ángela Molina fue una de las principales protagonistas quien recogió de forma presencial el ‘Goya de Honor’ de manos del director Jaime Chávarri. La actriz conmovió con un emocionante discurso: «Solo porque he recibido tanto de la vida encuentro esta noche el valor para dirigirme a todos vosotros. Quiero dar gracias a Dios por todo. Por el amor que no distingue lo sagrado de lo vivo». Además, recordó a sus progenitores con unas sentidas palabras: «Me invade una ola de amor que me llena de vida. Este Goya es vuestro con todo mi amor».

El premio a la ‘Mejor película’ fue entregado por Ana María Ruiz López, enfermera de profesión que ha estado al pie del cañón durante la pandemia. El galardón fue a parar al largometraje ‘Las niñas’.