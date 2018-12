1 Terminó atacando a Kiko Matamoros

Mila Ximénez ha dejado atrás los años en los que Kiko Matamoros era uno de sus fieles amigos. Ella no comprende cómo ha llegado a esta situación con su hijo Diego, al que repudia por sus constantes ataques públicos: “Yo puedo ser muy amiga de Kiko Matamoros, pero alguien que no cuida de sus crías, no cuida a nadie. El enfrentamiento de Kiko con su hijo me pareció una barbaridad y ver a Diego llorar me pareció una barbaridad”, se sinceraba.