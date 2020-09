«La humillación innecesaria a Paloma Cuevas me ha parecido de un ser absolutamente deleznable», ha afirmado la colaboradora.

La separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas ha estado en boca de todos este pasado verano convirtiéndose en el tema estrella de la crónica social. Sin embargo, Mila Ximénez no se había pronunciado al respecto porque la noticia le pilló cuando aún no se había reincorporado al trabajo. Ahora, la colaboradora ha querido manifestarse públicamente acerca de la nueva relación del torero con Ana Soria y lo ha hecho hablando alto y claro.

«Don Enrique Ponce no se tiene que cabrear porque le hagan una foto en un restaurante con Ana Soria. Las imágenes que yo he visto de ellos son en la más absoluta intimidad, encima de una cama besándose, tirados en una playa como si fueran dos quinceañeros… y llevando una vida como si fuera un niñato de 15 años que se enamora de alguien. Me parece que aquí, Enrique Ponce no ha cumplido mis expectativas», decía Mila con vehemencia recordando que conoce el diestro desde hace mucho tiempo.

Además, ha querido salir en defensa de su exmujer. «La humillación innecesaria a Paloma Cuevas me ha parecido de un ser absolutamente deleznable en cuanto al comportamiento. Me parece que Enrique Ponce sabe perfectamente lo que hay que hacer», subrayaba visiblemente molesta. Y añadía lo siguiente: «Tú te puedes enamorar de alguien, puede ser más joven, se te puede ir la cabeza y por supuestísimo, te tienes que separar, pero te puedes separar bien, mal o regular. Enrique Ponce se ha separado de una manera que Paloma Cuevas no se merecía».

Sin pelos en la lengua, ha querido incidir en que veía al ‘Maestro de Chiva’ como un ‘homeless’ en su barco abrazándose a su nueva pareja. «Yo te pregunto: ¿Era necesario hacer esto? Yo creo que no. No me gusta nada lo que ha hecho».

Tremendamente crítica

Mila ha querido revelar que ella no había hablado de todo esto con Paloma Cuevas, quien se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que se anunciara la noticia de su separación. Sin embargo, la colaboradora no cree que Enrique haya dado la talla estos últimos meses. «Hay chavales de 20 años que tienen mucha más elegancia y discreción que él», ha indicado.

Mientras, Enrique Ponce y Ana Soria continúan consolidando su relación. El pasado fin de semana, la joven acompañaba a su pareja a Nimes donde Enrique volvía a vestirse de luces y salía por la puerta grande del coliseo francés. La almeriense, de 22 años, y el torero se dejaban ver cómplices y de la mano, disfrutando de un agradable paseo por la localidad.