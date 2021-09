Con los ánimos por los suelos, el colaborador ha dedicado unas palabras a su progenitor: «Eres el hombre de mi vida».

«Papá, soy muy injusto contigo. Siempre me centro en mamá porque a veces me da vergüenza expresarte mis sentimientos. Lo sé, soy un cobarde«. Así arranca la emotiva carta que Miguel Frigenti ha escrito a su padre desde la casa de ‘Secret Story’. El colaborador está en horas bajas y la única manera de desahogarse de su mal momento ha sido a través de las palabras. En una conmovedora misiva, pide disculpas a su progenitor por los errores que ha cometido en el ‘reality’ de Telecinco.

«Eres el hombre de mi vida»

«Solo espero que no te esté dando mucha vergüenza mi concurso y que, aunque no te lo diga, eres el hombre de mi vida«, añade. «Eres el tío más generoso y bondadoso que he conocido jamás, y es muy injusto por mi parte no decírtelo más a menudo. Más si tengo en cuenta que a Mamá la llamo 15 veces al día y a ti no te envío ni un mísero whatsapp».

El colaborador de ‘Sálvame’ ha hablado en muchas ocasiones del amor que siente por su madre, pero nunca hasta ahora había hablado tan abiertamente sobre lo que siente por su padre. «No dudes que te necesito muchísimo y que me gustaría ser la mitad de bueno que tú. Eres enorme», concluye en su misiva.

Sus palabras a su madre: «Te pido perdón por mis meteduras de pata»

Recientemente, el periodista ha tenido palabras de afecto hacia su madre. Consciente de que sus seres queridos están pendientes de su evolución en el espacio de Telecinco, le ha mandado un mensaje: «Mamá, te conozco y supongo que lo estás pasando fatal. Me preocupa mucho tu estado de ánimo y que seas incapaz de desconectar…. Te pido perdón por mis meteduras de pata y mi impulsividad… No sabes lo afortunado que me siento cada vez que pienso en ti. Eres el claro ejemplo de superación y el vivo reflejo de que querer, es poder».

No puede ocultar el bajón emocional que atraviesa ahora que está se enfrenta a una nominación frente a Sandra Pica y Luca Onestini. Una situación a la que se suma su mala relación con la mayoría de sus compañeros de ‘reality’.

Desde que entró en ‘Secret Story’, Frigenti ha logrado convertirse en uno de los concursantes más polémicos. Dentro de la casa se han destapado la reprobable actitud insultando y descalificando a Lorena Edo, exconcursante de ‘Gran Hermano 14’. Sus insultos y burlas por su aspecto físico y sus kilos de más lo situaron antaño en el ojo del huracán, pero entonces no era tan conocido como en la actualidad. El hecho de que se recordara el trato vejatorio a la joven, cuando él se proclama públicamente un defensor de las víctimas de bullying, lo ha hecho ser objeto de todo tipo de críticas en las redes sociales.

Los insultos de Miguel Frigenti a Lorena Edo

“Hablo de ti porque has entrado en un concurso que a mí me apasiona. Vivo en un país en el que cada uno puede decir lo que siente y lo que quiere. Si yo digo que tú estás sobrada de kilos, según la RAE, no es nada denunciable, porque no estoy mintiendo. Eres gorda, Lorena, resentida y muy mala persona”, le decía, entre otros descalificativos como «elefanta», «gorda» o invitándola incluso a «trabajar en un zoo»… cuando él mismo ha sufrido acoso escolar por su condición sexual y su propio aspecto físico.