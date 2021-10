El periodista, fuera el ‘reality’ con un 51,7% de los votos, ha recibido una pullita de la hija de Bárbara Rey y los descalificativos de la colaboradora. Esta lo acusa de ser «un mercenario» y «una mala persona».

Su paso por ‘Secret Story‘ ha sido mucho más breve de lo que jamás hubiera imaginado. Su escasa relación con la mayoría de sus compañeros de ‘reality’, sus enfrentamientos con Sandra Pica y el cruce de acusaciones con Sofía Cristo, que fue expulsada del programa tras agredirlo, le han supuesto la expulsión. Miguel Frigenti ha regresado a casa roto en llanto, y arrepentido de haberse mostrado, según él, tan «sincero» con la audiencia.

«No era mi momento de salir»

«Me he equivocado en ser un libro abierto, en mostrarme inseguro», ha confesado tras ser echado por decisión unánime de los espectadores. Un 51,7% de ellos pidieron que se quedase fuera del concurso. «En esa casa hay una dictadura formada por los Gemeliers y por Lucía Pariente, que los tiene dominados y abducidos. e «manipulados y abducidos» a los Gemeliers: «Ella se aprovecha que son dos personas muy jóvenes. Es un ambiente insostenible. El hecho de que yo no haya sido amigo de un grupo mayoritario no quiere decir que me haya querido sentir excluido… He sido muy feliz, solo espero que haya personas que hayan disfrutado con mi concurso. Creo que no era mi momento de salir».

Sofía Cristo, presente en el plató, no ha tardado en lanzarle un zasca en toda regla. Sincera, le espetaba: «La audiencia ha sido justa porque te mereces estar fuera». Sus palabras dejaron sin palabras al colaborador de ‘Sálvame’, quien volvía a recibir un nuevo azote. Esta vez por parte de Alba Carrillo. «Él dijo que mi concurso era decepcionante y quedé segunda. No sé que tipo de concurso has hecho tú, porque has quedado tercero por detrás», le soltaba su eterna rival. Así comenzaba un cruce de acusaciones entre ellos. La exmodelo lo acusaba de ser un «sinvergüenza», una «mala persona» y un «mercenario». Y esto hacía estallar al periodista.

Otro momento desagradable para Frigenti llegaría poco después de su encontronazo con Alba, cuando Jorge Javier le preguntó por sus polémicos insultos a Lorena Edo, a la que agredió verbalmente por su aspecto físico. “Elefanta, manos de cerdo y zampabollos”, llegó a llamarla en un vídeo que se ha hecho viral en las redes y que ha vuelto a circular en internet a raíz de su participación en ‘Secret Story’.

Habla de sus insultos a Lorena Edo: «Lo hice con 24 años»

Él se justificaba alegando que cuando sucedió él «solo tenía 24 años». Y recordaba que ha pagado las consecuencias de sus actos: «Ella me puso una denuncia y ganó». Por último, decía: «Yo no voy a negar lo que hice con 24 años, metí la mata, sabía que esto iba a salir. En cualquier caso, no me siento orgulloso».