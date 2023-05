Miguel Bosé y el jurado de 'MasterChef' no salen de su asombro con el plato de una concursante

'MasterChef 11' ya se encuentra más cerca de la final que de su comienzo. Nada hacía presagiar que, a estas alturas del concurso, los jueces y su invitado estrella, Miguel Bosé, se enfrentarían a un posible sucesor del "león come gamba". Este término, en referencia a uno de los platos más desastrosos y simples que un concursante ha presentado, se lo aplican incluso desde el formato a la elaboración de Claudia. "Es un plato que tiene mucho trabajo, ¿Cómo has repartido el tiempo?", le preguntaba irónicamente Jordi Cruz al ver en su mesa dos patatas cocidas y un poco de decoración. Tal era la seriedad que el cantante incluso se asustó de las preguntas que le hacían a la concursante: "¿Es de coña?, vale?".

No quiso ni probar el plato ante el ofrecimiento de los jueces: "No, es que no me hace faltan. Patatas cocidas las he tomado así de veces". Los cuatro continuaron con las bromas para quitarle hierro al asunto ante las explicaciones de la concursante. "A ver si tiene matices y no te estás enterando", le insistían a Miguel Bosé. Al final cedió y probó, sin éxito ninguno: "Por lo menos salsa para que los cuatro pudiéramos probar. Sabe a patata, para mi un poco pasada". No entendían qué estaba sucediendo y cómo podía haber empleado todo el tiempo del cocinado en ese plato tan desangelado.

La conexión entre Miguel Bosé y Claudia: su serie

A pesar de presentar este triste plato, Claudia consiguió no ser expulsada del programa. De hecho fue Camino tras un doloroso duelo con Ana, ambas son amigas y ninguna esperaba verse allí. Ni la ilusión inicial que le hizo recibir a Miguel Bosé, ni la dedicatoria que le hizo del plato a un amigo consiguió evitar el desastre que presentó. La concursante, más allá de 'MasterChef', en su día a día es actriz y ha tenido la oportunidad de coincidir con el cantante en su serie 'Bosé'. De hecho, era él el que la reconocía entre todos nada más llegar al plató. "Sé todo de él porque he tenido por razones de serie que estudiar toda su vida y ahora mismo lo tengo delante", confesó. En el biopic interpreta a Ela Tia, conocida como Elsa Martinelli, con la que coincidió en el cine en varias ocasiones.