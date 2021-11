El pasado mes de octubre, Sonsoles Ónega hablaba de la enfermedad que sufre su hijo Gonzalo, que fue diagnosticado de Diabetes Tipo 1 a los cuatro años de edad. Ahora, desvela el miedo que pasó tras el diagnóstico. El pasado 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que le toca de cerca a la presentadora. Por este motivo, se sentó a hablar con Jesús Vázquez en su canal de MTMAD donde habló largo y tendido de la misma, además de abrirse en canal y revelar el miedo que pasó. La presentadora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’ quiso aprovechar para dar visibilidad a esta enfermedad que le toca tanto de cerca desde hace ya cuatro años.

La presentadora recuerda el día que ingresaron a su hijo con 500 de azúcar

Sonsoles Ónega se ha abierto en canal sobre el tema, y ha recordado cómo empezó a notar que algo no iba bien en la salud de su hijo. Esta enfermedad conlleva muchos peligros y dificultades que, en ocasiones por ignorancia de la vida puede costar hasta la vida del enfermo. La periodista ha recordado cómo desde la ignorancia le dio un batido de chocolate a su hijo de camino al hospital: «Ingresó con 500 de azúcar cuando lo normal deberían ser 70», ha comenzado diciendo. «Creí que se me iba. Me quería morir. Estuvo ingresado tres semanas…», ha desvelado la periodista recordando uno de los peores momentos de su vida.

Tras el ingreso a su hijo Gonzalo, le diagnosticaron que padecía Diabetes tipo 1. Desde entonces, ni la vida del niño ni de la familia volvió a ser la misma. Tuvieron que cambiar los hábitos de vida, estar más pendiente del menor y controlar de cerca la ingesta de hidratos de carbono. Eso sí, un cambio que ahora agradece, ya que le permitió bajar de peso cuando lo necesitaba: «Era una señora gorda», dice recordando que adelgazó hasta 12 kilos tras esos cambios en la alimentación que establecieron para el cuidado óptimo de su hijo.

Sonsoles Ónega habla de los peligros y dificultades de esta enfermedad

La presentadora de ‘Ya es medio día’ ha querido aprovechar el altavoz de Jesús Vázquez para hacer un llamamiento a la investigación de esta enfermedad y que la gente sea consciente de la realidad y los peligros que conlleva. Sin embargo, ha querido aclarar que su hijo puede llevar una vida completamente normal, pero teniendo en cuenta el control que tiene que llevar a diario. Eso sí, agradece la tecnología, ya que cada vez permite que ese control sea más fácil y de mayor acceso a las personas con esta enfermedad. «Un hijo enfermo es peor que puede pasar pero hay que aprender a vivir con ello y sacar la parte positiva. Gonzalo es súper disfrutón», ha reflexionado en su entrevista con el popular presentador.