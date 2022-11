Este pasado viernes, 18 de noviembre, Sonsoles Ónega vivió un inesperado momento por culpa de un micro abierto poco después de dar paso a un vídeo en el que aparecía Rosario Flores recogiendo el Grammy Latino a la Excelencia. Un momento que no ha pasado desapercibido a través de las redes sociales y que ha sido muy comentado.

Se dejan el micro abierto de Sonsoles Ónega mientras se está emitiendo un vídeo de Rosario Flores en #YAhoraSonsoles. “No, no, pero qué hago con el puto libro?” se escucha decir a la presentadora de #YAhoraSonsoles18Nov pic.twitter.com/ZTNdZ1pO09 — M 📺 (@casasola_89) November 18, 2022

Mientras que se veía el vídeo en cuestión, se podía escuchar por debajo a Sonsoles Ónega pronunciar una frase que jamás esperaríamos oír de ella. «No, no, ¿pero qué hago con el puto libro?«, se escuchaba decir a la periodista. En concreto, la presentadora se refería a varios ejemplares de «Lejos de Luisiana», el ejemplar ganador del Premio Planeta 2022 y escrito por Luz Gabás.

En concreto, el programa de Sonsoles Ónega tuvo un detalle con el público y le quiso regalar el libro en cuestión. «No me puede gustar más esto, regalar libros», aseguraba. Un micro que ha jugado una mala pasada a Sonsoles Ónega y que debido a esto ha recibido un sinfín de comentarios a través de las redes sociales a raíz de que el momento se haya hecho viral.

La polémica marcha de Carmen Lomana del programa de Sonsoles Ónega

Lo cierto es que en los últimos días ‘Y ahora Sonsoles’ está en el punto de mira debido a sus bajos datos de audiencia y a la polémica marcha de Carmen Lomana del programa. La colaboradora aseguró que se sintió ninguneada por el programa. «En la vida hay que ser coherente, donde no estás a gusto y donde no te quieren, pues no hay que ir», llegó a decir a SEMANA.

Fue el pasado 10 de noviembre cuando Carmen Lomana dejó su puesto. En su último día en el espacio de televisión se quejó en directo de que no le daban tiempo para hablar y mostró su indignación ante los espectadores, lo cual copó titulares en diferentes digitales. «A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo… y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no», dijo la socialité. Aunque Sonsoles Ónega le dio la razón e intentó suavizar la tensión, nada ha sido suficiente para que Lomana regrese.