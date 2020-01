La artista catalana Meritxell Negre ha fallecido a los 48 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer. La conocimos en el popular concurso musical ‘El Número Uno’, que Antena 3 emiticó en 2012 y en el que fue compañera de Amaia Romero, ganadora de ‘Operación Triunfo’.Ha sido la productora de ‘El Número Uno’, Gestmusic, quien ha comunicado a través de sus redes sociales la triste noticia de su muerte. Un año antes era la propia artista quien explicaba su ardua lucha por combatir el cáncer.

Antes de participar en el concurso musical, ya había desarrollado una carrera en el mundo de la música. De hecho, nunca abandonó su empeño por lograr vivir de la música, un sueño que, incluso, la llevó a probar suerte en EE.UU. Uno de los mayores logros de su carrera fue convertirse en miembro del dúo musical «Peaches & Herb», dúo vocalista formado en Washington en 1966 por Herb Fame y Francine Hurd Barker. Mertixel fue la sexta «Peach» tras Wanda Makle, la primera no afroamericana.

Tras abandonar la formación musical, Mertixell Negre se encargó de poner en marcha la agencia de espectáculos «Silly Dog Entertainment». Fue el pasado año cuando la artista anunció en sus redes sociales que tenía cáncer: «Me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí! Hoy, en la cama con quimioterapia, me encuentro muy mal. Lo que cambian tres días».