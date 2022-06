Todos los movimientos de Kiko Matamoros en ‘Supervivientes‘ están siendo vigilados con lupa. Por ello, sus polémicas palabras sobre su compañera de edición, Mariana, no han pasado desapercibidas y son muchos los rostros conocidos los que han entrado a valorarlas. Entre ellos, encontramos a Mercedes Milá, quien se ha mostrado muy crítica con el colaborador y ha pedido su expulsión del reality de aventuras de Telecinco.

Mercedes Milá tiene sentimientos encontrados con Kiko Matamoros. Por un lado, la veterana presentadora reconoce que empatizó con él durante su paso por ‘el puente de las emociones’. «Me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos. Fue extraordinario. No sé si llega a tiempo de recomponer su familia y a algunos de sus amigos. Seguro que sus padres desde ese cielo deseado por todos sonrieron y entendieron cada una de sus palabras pidiendo perdón», escribe.

Sin embargo, a la que fuera presentadora de ‘Gran Hermano‘ no vio con buenos ojos que Matamoros se dirigiera hacia Mariana con unos comentarios «xenófobos y clasistas». «Ha vuelto a las andadas. Sus discusiones en esa convivencia tan hambrienta y complicada me han vuelto a revolver las tripas. Sus alardes de cultura, de conocimientos y de superioridad son desalentadores. Espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes«, pide Milá a través de sus historias de Instagram.

Por otra parte, la hermana de Lorenzo Milá proseguía y no ha dudado en criticar a Kiko Matamoros en base a todo lo que ha vivido ella en la cadena de Fuencarral. «Es un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie que lo hace solo tolerable a Jorge Javier Vázquez y cuatro más. Por desgracia, tengo que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo», reflexiona la presentadora.

Los comentarios de Kiko Matamoros que provocaron que Jorge Javier Vázquez le parase los pies

El pasado jueves, durante la gala de ‘Supervivientes’, Kiko Matamoros le echó en cara a Mariana algunos comentarios que había hecho sobre España. «Me parece que, que venga una señora de Venezuela, vía Italia a dar lecciones a España de cómo se tienen que comportar aquí me parece, como poco, extraño. ¿Vergonzoso España? Un país que te ha abierto las puertas para darte una oportunidad. Vergonzoso tu país», aseguraba el colaborador de ‘Sálvame‘. Minutos después, durante las nominaciones, el concursante pedía disculpas a la audiencia y a Venezuela. Entremedias, Jorge Javier Vázquez le paraba los pies y aseguraba que su comentario estaba fuera de lugar. «Eso está quedando muy mal. Es muy impropio de ti. Es clasista y xenófobo», reprochaba el presentador. Marta López Álamo también pedía disculpas por su comentario y aunque indicaba que era imposible de justificar, aseguraba que sería fruto de haber pasado una mala noche.