El Museo de Rocío Jurado ha abierto por fin sus puertas este fin de semana en Chipiona, la localidad natal de la cantante. Fue un día muy emotivo para Rocío Carrasco, que estuvo acompañada en un día tan especial por su marido, Fidel Albiac, su amiga Carmen Borrego, Maestro Joao, y el cantante Miguel Poveda. Sin embargo, los grandes ausentes de la cita fueron los miembros de la ‘familia mediática’: Rocío Flores, Gloria Camila, José Fernando, Amador Mohedano y Rosa Benito. Esta última ha escrito varias palabras en las redes sociales que han provocado una respuesta en Terelu. «No estoy nada de acuerdo con lo que ha escrito. Es inoportuno siempre, no ahora mismo porque se esté abriendo el museo”, dice la malagueña.

La hija de María Teresa Campos cree que «una madre» no es una persona para tratar como un saco de boxeo: «Los hijos no siempre tienen la razón y querer a los hijos es también decirle las cosas que hacen mal”. Tajante, ha dejado claro que no está nada de acuerdo con las declaraciones de Rosa Benito a través de su perfil de Instagram.

Pero, ¿qué ha dicho exactamente la colaboradora de ‘Viva la vida’? Lo cierto es que ha dicho varias cosas, todas ellas haciendo referencia a los recuerdos que guarda de Rocío Jurado. « Mientras tú sepas quién eres, lo que has hecho, lo que has vivido, que más da lo que el mundo hable de ti… que hablen… que hablen… eso quiere decir que seguimos cabalgando…! Que te necesitan… que sin ti no son nada». Es una de las publicaciones que ha compartido este fin de semana, coincidiendo con la inauguración del museo de la cantante.

Rosa Benito no ha sido la única en tomar la palabra y decir lo que piensa. Su exmarido y padre de sus cuatro hijos ha hecho lo mismo. «Ella es la que manda, que haga lo que quiera, yo no tengo ganas de ir de verlo ni nada, pero un día debo ir. Tenemos que adaptarnos a lo que hay, tampoco se puede estar en guerra continua», ha confesado este lunes Amador Mohedano. Apenado por la brecha que lo separa de su sobrina, Rocío Carrasco, ha admitido: «Esto nos ha venido mal a todos, la imagen que estamos dando, toda la familia salpicada y ella no frena y llega un momento que ya somos adultos y hemos pasado muchas cosas en la vida. Yo sigo viendo, mirando y cuando pueda contestar a las cosas de ella, las contestaré». Ante sus comentarios, Carrasco ha respondido de manera tajante -y en directo- en ‘Sálvame‘ para responder a su tío.

«Es verdad que él sí tiene que tuvo mucho gusto a la hora de elegir colores y cosas decorativas. Amador fue el continente, como en los seguros. Todo eso sí lo hizo en su día. Ayudó, claro está, sí lo hizo, pero Amador no tiene nada que ver en lo que es hoy el Museo de Rocío Jurado. Se ha hecho gracias a la corporación y a la fundación que han dado todos los pasos. Ese museo está hecho por las personas que se han dejado la piel», ha zanjado la madrileña.