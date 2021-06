El malagueño ha escrito una incendiaria carta a su mujer en la que deja en muy mal lugar a la madre de sus dos hijos mayores.

En plena recta final de ‘Supervivientes’, Olga Moreno ha recibido la visita de alguien muy especial para ella: su hermana Rosa. La visita se produce en circunstancias muy especiales, ya que durante las las recientes visitas de Sandra Pica y Anabel Pantoja a los Cayos Cochinos han tenido lugar filtraciones sobre lo que sucede en el exterior. De este modo, la mujer de Antonio David Flores está al tanto de lo que ha sucedido en España a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco.

«A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca»

La presencia de Rosa Moreno ha sido crucial para la sevillana. Después de tres meses en Honduras, alejada de sus seres queridos, este cara a cara le ha servido para dar un nuevo impulso a esta etapa en el ‘reality’. Al verla, la andaluza ha estallado de alegría. Las lágrimas y los gestos de cariño han sido los mejores momentos de la gala. Pero aún hay nuevas sorpresas para Olga Moreno. Y es que su marido le ha enviado una carta que contiene un importante mensaje para ella. Su contenido íntegro se conocerá el jueves 1 de julio, pero el programa ha emitido un avance de algunas de sus líneas.

«No lo olvides. A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca», sentencia el malagueño en su misiva. Una clara alusión a Rocío Carrasco que, una vez más, vuelve a poner la vida privada de la pareja en el ojo del huracán.

La carta que Antonio David ha escrito a Olga poco ha tardado en darse a conocer en las redes sociales, donde numerosos usuarios criticaban con dureza la inclusión de aspectos íntimos sobre lo que sucede en España, cuando se supone que Olga es una concursante más y se la valora por su calidad como superviviente.

El reproche de Carolina Sobe a Rocío Flores: «Perjudicáis a Olga»

También en el plató de ‘Supervivientes’ ha habido reproches sobre este asunto. Carolina Sobe enseguida ha echado en cara a Rocío Flores las palabras de su padre. «Le manda mensajes subliminales para que luego le afecte a ella en el concurso. O estamos concursando o estamos concursando y viviendo lo que pasa fuera del concurso. Luego os quejáis. Pero Olga lo está haciendo divinamente para que le vengáis a meter cosas que ella se coma la cabeza y que el público se acuerde de la señora del traje fucsia», le ha recriminado. «No le mandéis este tipo de cosas porque a las que perjudicáis es a Olga».

«Yo no le he enviado absolutamente nada de fuera», se defendía Rocío Flores. «He sido la primera persona que se ha quejado de esto». Quitando hierro al asunto, manifestaba que lo que va a subir el ánimo de Olga no son las palabras en relación a Rocío Carrasco, sino el apoyo de su familia: «Lo que le va a subir arriba son las pedazo de cartas que le hemos escrito todos».

Al margen de lo que va a suceder en las próximas horas, Olga se mostraba feliz junto a su hermana en las playas del Caribe. Que Rosa haya sido la persona elegida para reunirse con Olga se daba a conocer después de que Rocío Flores explicara que no se encontraba «al 100%» y que prefería no cruzar el charco. «Es ahora mismo la mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita, que es energía y buena vibra. Va a flipar cuando la vea porque no se lo espera y va a alucinar», decía.

Los últimos días han sido especialmente difíciles para Olga Moreno. El pasado fin de semana se venía abajo después de quedarse casi fuera del concurso y e irse con sus compañeros a Cayo Paloma para la reunificación de todos los concursantes. Entonces, la dirección del programa planteaba que quizás uno de ellos podría recibir una caja llena de fotos y cartas de sus familiares en forma de recompensa. Olga rompía a llorar, emocionada. «Son muchos días, mucho tiempo y necesito a mi hija«, confesaba.

«Estamos todos muy orgullosos de ti, la gente por la calle nos dice que vaya concurso qué estás haciendo, sigue luchando y no te preocupes que estamos todos muy bien. No llores más porque se me parte el alma verte así porque lo estás haciendo todo muy bien. Los Flores y los Moreno estamos orgullosos de ti», la animaba su madre a través de una llamada telefónica.

La declaración de intenciones de Olga Moreno: «Se acabó el estar callado»

El concurso de Olga Moreno ha dado un giro radical desde que ha tenido noticias del exterior. A partir de ese momento no ha dudado en hablar abiertamente de su vida privada. «Vamos a estar bien, es lo que hemos vivido. Pero ella es la injusticia. Me siento egoísta por haberlos dejado solos porque ellos se apoyan mucho en mí. Ya está bien, se acabó el mal rollo, el estar callado. ¡Ya está bien! Me parece todo tan fuerte y surrealista», se lamentaba hace apenas unos días.