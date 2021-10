Mediaset ha perdido en la guerra de audiencias este mes de septiembre frente a A3, sin embargo, ha asumido la derrota con mucha deportividad.

Eran muchos los que daban por hecho que Mediaset no aprobaría en este curso, al menos si se compara con su otro contrincante, Antena 3. No se equivocaban y es que ya se ha publicado que Telecinco ha perdido liderazgo, siendo desbancada por Antena 3 en este mes de septiembre. No obstante, la sorpresa no está aquí, sino en cómo ha celebrado el grupo audiovisual italiano la victoria de Antena 3 en sus redes sociales. Tal ha sido el impacto que su tweet ha tenido en redes sociales que se ha convertido en viral, pero ¿qué han dicho para que haya sido tan aplaudido? Mediaset ha celebrado públicamente su triunfo bajo el texto «Realmente no era un secreto: Antena 3 lidera septiembre», texto que han acompañado de una imagen de la casa de los secretos. Dos en uno, pues además de asumir su derrota, promocionan el que ellos consideran un programa revolucionario.

Los datos que han servido para ganar a Antena 3 son un 14,2% frente al 13,8%. Eran ya varios años los que habían pasado desde que no lograban vencer, en concreto, tres, lo que demuestra que van por el buen camino. La cuenta oficial de Twitter de Mediaset ha acaparado todas las miradas este viernes cuando se han publicado los números, ya que ha sucedido algo insólito. Tuiteros de todo el mundo han aplaudido este movimiento del Community Manager que gestiona la cuenta al considerarlo una obra maestra.

Realmente no era un secreto. pic.twitter.com/zd1cNTtqqo — Mediaset España (@mediasetcom) October 1, 2021

«¿Me puede fascinar esto? Me quedo sin palabras ante el tuit de Mediaset», «Asumir una derrota siempre es un gesto inteligente. Y si encima aprovechas el concepto de uno de tus realities para la acción creativa, realizas una promoción indirecta» o «Grandioso, ojalá esta competencia sana» son solo algunos de los tweets que se pueden leer en redes sociales. El tweet ha resultado ser una obra maestra, prueba de ello que cada vez sean más los que comenten este movimiento. Pocos se han quedado con que Mediaset haya perdido frente a Antena 3 y muchos con el giro que ha dado la cadena al perder.