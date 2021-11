MasterChef Celebrity está consiguiendo no solo dominar fogones, sino también a la audiencia. El talent culinario logra máximos, prueba de ello, que en su último programa consiguiera un 19,6 % y un total de 2,1 millones de espectadores. No obstante, estos no son los únicos datos que llaman la atención, pues se acaba de confirmar el sueldo de sus concursantes. Una cifra muy alta que ha dejado boquiabierto a más de uno y es que los 14 concursantes que tiene esta edición reciben semanalmente un total de 15.000 euros, cifra que han confirmado como media. Esta cantidad suele variar en función del presupuesto global que maneja la cadena, TVE, siendo este año un total de 1.490.000 euros.

Esta pregunta se repetía año tras año y ha sido ahora cuando el portal de transparencia de TVE ha publicado una aproximación del sueldo que perciben. ‘Voz populi’ presentaba esta cuestión y, por fin, tenemos respuesta. «Hay que tener en cuenta que los concursantes van siendo eliminados semana a semana por lo que el total de la partida es una estimación basada en el número de concursantes, el número de capítulos y la cadencia de eliminación«, dice este escrito firmado por el secretario del Consejo de Administración de la corporación, Alfonso Morales. Eso sí, no se ha especificado el montante real de cada uno, ya que este puede variar en función del caché y de la fama o juego que vaya a dar cada uno.

No siempre han tenido el mismo presupuesto. Si bien en las dos últimas ediciones ha sido ligeramente superior, en concreto, 1,53 millones, en esta temporada la cantidad con la que podían contar era menor. No ha sido problema alguno para reclutar a personajes de todas las índoles, entre ellos, Belén López, Juanma Castaño o Miki Nadal, nombres que han sonado con fuerza desde que comenzara esta temporada. Ha sido precisamente la actriz Verónica Forqué, actual participante, quien sembró la duda durante la emisión de uno de los últimos programas. La intérprete se alzó con el delantal dorado, por lo que podía elegir a qué ONG donar 4000 euros, instante en el que dijo en alto: «¿Además de mi sueldo?». No obtuvo respuesta por parte de los jueces, pero rápidamente Samanta Vallejo Nájera espetó: «Esto no es para ti».

El escándalo estaba servido y así se reflejó minutos después en las redes sociales. Numerosos usuarios se llevaron las manos a la cabeza y empezaron a especular sobre la cantidad que se embolsaban por cocinar ante la audiencia, tal y como se demostró esa misma noche en Twitter. «Imposible ver el final, más que un concurso de cocina parecía una obra de teatro con Verónica Forqué de protagonista. Ya dijo ella misma al ganar el cheque para la ONG….’a parte de mi sueldo’ Cada vez se notan más los pucherazos», «TODOS los concursantes cobran dinerito» o «Pepe: Te quedas una semana más y te llevas 4000 euros. Verónica: ¿A parte de mi sueldo? Esta mujer es demasiado» son solo algunos de los comentarios que todavía rezan en el universo 2.0.