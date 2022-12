“Un día nos dijeron que esto es un show, no un programa de cocina. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y, sobre todo, de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis alginas terribles consecuencias”, detalla Patricia Conde en su polémico mensaje en redes sociales, que ha ido editando día a día sumando acusaciones, aunque algunas las ha ido eliminando por la polémica.