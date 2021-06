‘Mask Singer’: Mar Flores era ‘Flamenco’ y José Manuel Calderón, ‘Perro’

‘Mask Singer’ lo ha vuelto a conseguir. El concurso de Antena 3 ha dado una nueva sorpresa a la audiencia al desvelar la identidad de uno de sus concursantes. Y por partida doble. Dos de sus concursantes han sido desenmascarados: Mar Flores y el exjugador de baloncesto José Manuel Calderón.

En el caso de la modelo y actriz, los investigadores tuvieron serias dudas sobre quién se escondía tras el disfraz de Flamenco. Sugerían nombres tan diversos como Maribel Verdú, Nieves Álvarez, Goya Toledo, Carmen Lomana o Judit Mascó. La invitada de la gala, Nuria Roca, creía que se trataba de Laura Sánchez. Por su parte, Paz Vega optaba por Nati Abascal.

Cuando la madrileña se quitó la máscara, los investigadores no daban crédito. «Es un súper programa», decía. «Cuando me llegó la oportunidad dije que sí porque mis hijos son fans absolutos. No entendían qué hacía su madre yéndose los sábados y cantando. Ahora podrán verlo». La que fuera mujer de Javier Merino ha confesado que la experiencia le ha hecho revivir sus años como presentadora: «Me ha recordado a los tiempos de televisión».

Sobre su disfraz, Mar Flores contaba: «Lo vi tan femenino que pensé que me iban a cazar enseguida. Con el vestido no tuve ningún problema porque estoy acostumbrada a llevar vestidos pesados y grandes, pero la cabeza… La primera vez que la tuve puesta nos sacaron al escenario. El corazón se me disparó. No podía respirar. Dije: ‘No voy a poder hacer esto».

El jugador de baloncesto José Manuel Calderón: «Yo mismo no me hubiera reconocido»

José Manuel Calderón, por su parte, reconocía que su paso por ‘Mask Singer’ había sido una sorpresa incluso para sí mismo. Porque jamás hubiera imaginado decir que sí a un programa de este tipo. «Es lo contrario a lo que soy normalmente», relataba. «Me ha costado un montón, pero yo mismo no me hubiera reconocido. Me llama y es algo inesperado totalmente. Incluso la gente que me conoce no lo hubiera imaginado… Ni los Gasol, ni los Navarro ni Llull hubiera imaginado que iba a estar aquí».

«La parte más divertida ha sido cuando intentaban adivinar la identidad. Iban muy despistados. Sobre todo por la altura», añadía. «Ha sido una experiencia única desde el día uno. La pena es que no se lo he podido decir a nadie. Eso sí, me he reído mucho yo solo». Los deportistas Fernando Torres o Guti era algunos de los nombres que se barajaban.