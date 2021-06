‘Mask Singer’: ¡Esperanza Aguirre canta en francés disfrazada de Mariposa!

Una semana más, la nueva gala de ‘Mask Singer‘ ha vuelto a traer gratas e inesperadas sorpresas a la audiencia de Antena 3. En la última entrega del programa, cinco nuevas máscaras se han enfrentado entre sí: Monstruita, Perro, Mariposa, Plátano y Flamenco. Todos ellos han cantado por primera vez con sus voces reales y han ofrecido las primeras pistas sobre su personalidad. Y, como siempre, guardando celosamente su identidad. De todos ellos el único personaje que ha quedado al descubierto ha sido el de Mariposa, detrás de cuya máscaras se escondía… ¡Esperanza Aguirre!

«Me encanta cantar»

La que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid, ministra de Educación y Cultura (entre 1996 y 1999) y presidenta del Senado de 1999 a 2002 ha sido la gran sorpresa de la noche. Una más después de una lista de grandes personajes que ya han desfilado por el escenario del espacio: Latoya Jackson e Isabel Preysler.

«Acepté esta propuesta porque cantar me encanta», ha reconocido nada más quitarse la máscara. Visiblemente feliz de haber engañado tanto a la audiencia como a los investigadores, confesaba que se había atrevido a cantar en francés (interpretó la canción gala (‘Ella elle l’a’ de Kate Ryan) para despistar: «Todo el mundo sabe que hablo inglés bastante bien, pero nadie sabe que también hablo francés bastante bien».

«No tengo buen oído», se lamentaba la expolítica. De su paso por el espacio de Atresmedia agradece la experiencia tan buena que ha tenido: «Pero me lo pasé muy bien, de maravilla». La peor parte fue tener que llevar el enorme disfraz de mariposa, que le impedía ver y moverse con facilidad. Necesitó ayuda para trasladarse en el plató «porque las alas eran inmensas. Iba dando tumbos porque no veía nada», ha recalcado. «La expriencia de ‘Mask Singer’ ha estado muy bien, solo que mi disfraz pesaba mucho… Casi 40 kilos de andamiaje. ¡No ves absolutamente nada!».

Eso sí, aunque pesado, estaba encantado con su atuendo: «Es un disfraz precioso. No sé qué van a hacer con él, pero me parece una preciosidad». En su charla posterior con Arturo Valls, presentador del concurso, Esperanza Aguirre recordaba cómo fueron sus visitas al ser: «La furgoneta tenía los cristales negros, pero era imposible reconocer a nadie. Te recogía una chica con un paraguas enorme para impedir que te vieran entrar al estudio… Tampoco se puede hablar porque por la voz…. Ahora a mí me conocen por el pelo, pero por la voz me conoce muchísima gente».

Asimismo, destacaba que se ha divertido viendo a José Mota, Paz Vega y los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) tan despistados: «Cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerle», decía. Por último, rememoraba las veces que el equipo de ‘Caiga quien caiga’, en el que Valls trabajó como reportero, le hacían preguntas incómodas. «A mí entonces no me conocía nadie. En Madrid era algo conocidilla, pero en España no me conocía nadie. Mis asesores me decían: ‘Tú no les hables’. Debí caerle simpática a la gente porque los madrileños me dieron mayoría absoluta tres veces», explicaba. Ahora que ella se ha quitado la máscara, admite que le gustaría «desenmascarar a muchos políticos, como Pablo Iglesias».