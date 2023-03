Marta Riesco, despedida de la productora de Ana Rosa Quintana

Marta Riesco ha sido despedida de Mediaset. La productora Unicorn Content, ha decidido rescindir el contrato que tenía con la periodista. Esta se encontraba de baja desde el pasado mes de febrero, poco después de protagonizar un sonado rifirrafe con su compañera de cadena, Cristina Porta.

Según ha adelantado 'La Razón ' y ha confirmado SEMANA, la novia de Antonio David Flores ha decidido despedir a la periodista tras las polémicas en las que esta se ha visto envuelta, la última de ellas durante la emisión de un directo. La productora, a cuya cabeza está Ana Rosa Quintana, de momento, he declinado hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, personas del entorno de la empresa audiovisual aseguran a nuestra revista que la directiva no estaba conforme con la actitud de Riesco y el llamamiento que hizo delante de las cámaras a Borja Prado, Presidente de Mediaset, al que llegó a pedir auxilio ante los focos.

Poco después de que se haya conocido la noticia, Marta Riesco ha confirmado las informaciones a través de un comunicado. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones", dice en una nota que ha compartido en sus redes sociales. En su escrito deja claro que no está de acuerdo con su marcha de la empresa en la que llevaba trabajando desde el año 2017: "No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social".

El despido de Marta Riesco de Unicorn Content era un secreto a voces. Fuentes de Mediaset revelan a SEMANA que los responsables de la cadena, así como los directivos de la productora, no han visto con buenos ojos sus enfrentamientos con otros rostros conocidos de la cadena, o su guerra abierta con espacios como 'Sálvame'. Finalmente, las discrepancias de criterio entre ambas partes han desembocado en la salida definitiva de Riesco.

Marta Riesco empezó su andadura profesional tras finalizar los estudios de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tras hacer sus pinitos como modelo, como cantante y después de probar suerte en varios certámenes de belleza (se presentó a 'Miss España 2006', con apenas 19 años, como Miss Segovia), comenzó a trabajar en televisión. Antes de ser reportera de 'El programa de Ana Rosa' participó en varios programas de Telecinco.

Por ahora, Marta Riesco prefiere mantenerse al margen de los medios. "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses", señala. "Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal". También agradece a sus compañeros en Unicorn Content y Mediaset "los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años". Según cuenta, "algunos de ellos" ya le han expresado "su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer". No oculta que se siente abatida: "Ahora me toca reponerme lo mejor posible de esta situación injusta y cuidar de mi salud y de mi familia. Hoy más que nunca, Indestructible".

Llama la atención que el fulminante despido de Mediaset de Antonio David se produjo el 22 de marzo de 2021. El cese de Marta Riesco ha tenido lugar el pasado 20 de marzo, - cuatro días antes- que el malagueño.