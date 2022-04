Este lunes, Kiko Matamoros y algunos compañeros más de ‘Supervivientes‘ se han aislado antes de poner rumbo a Honduras. Mucho se ha hablado de esta edición, que tiene el trabajo de elevar la audiencia de Telecinco. Por este motivo, han contado con la participación de dos pesos pesados de ‘Sálvame‘. El primer nombre que conocimos fue el de Kiko Matamoros seguido del de Anabel Pantoja. Pero ahora nos preguntamos, ¿quién se encargará de defender a cada uno en el plató? A pesar de que el clan Matamoros es muy amplio y con gran experiencia en la pequeña pantalla, será la novia de Kiko quien se siente por primera vez en un plató de televisión. Marta López se convierte en la defensora del colaborador de televisión, tal y como ella misma ha confirmado en sus propias redes.

Marta López confirma que será la encargada de defender a su pareja en el plató de ‘Supervivientes’

«Yo voy a estar en el plató defendiéndole. Voy a defenderle a él exclusivamente. La verdad es que no podía ser de otra manera«, ha dicho la modelo. Será la primera vez que la veamos sentada en un plató de televisión sin tener en cuenta aquellas que entró por videollamada para hablar con su pareja. Marta López ha querido comunicárselo a sus seguidores antes de que la vieran en el plató. «No puedo aparecer en la tele así de repente para defenderlo y digáis que no lo he dicho por aquí. Es un paso que me ha costado bastante dar«, ha confesado visiblemente nerviosa.

Marta López asegura que ella va a seguir siendo quien es: «Voy a ser la misma independientemente si soy a un plató a defender a mi pareja o no. Lo quería contar aquí porque quería naturalizarlo y compartirlo. Quiero que me deis apoyo. Tanto a mí como a él si lo consideráis», ha continuado explicando a través de una serie de historias que ha ido compartiendo a través de su perfil de Instagram.

La novia de Kiko pasará la primera semana junto a su madre

Tal y como la pareja ha confirmado en más de una ocasión, será la primera vez en tres años que estén tanto tiempo separados. Por este motivo, Marta López ya se está haciendo a la idea de que no va a ser tarea fácil para ella, así que le ha pedido a su madre que le acompañe durante esta primera semana. «Se va a venir mi madre esta semana. La primera semana que estoy con él porque no sé, cuando vives con una persona y se va, pues necesito amor de mi madre«, ha contado. «Viene y de paso se va a hacer un retoquito. La verdad es que me va a venir muy bien estar con ella y compartir con ella estos días», ha continuado explicando.

Marta López y Kiko Matamoros llevan saliendo tres años

Es la primera vez que la pareja se separa durante tanto tiempo tras más de tres años de relación. Hace unos días, Marta López se despedía de él públicamente compartiendo un tierno mensaje hacia su pareja: «Aún estoy asimilando que se va. No os imagináis cuando quieres a una persona, cuando compartes todo con ella, lo que cuesta separarse. A lo mejor alguno no se lo imagina, pero yo me considero afortunada de conocer el amor, de querer de forma tan bonita y correspondida como con él. Soy consciente de que muchos no han entendido nunca la diferencia de edad pero es que nunca he sentido que tuviese que demostrar nada a nadie. He tenido claros siempre mis sentimientos. Tengo la mayor de las suertes de tenerlo a mi lado. Sé que lo va a hacer genial y cuando vuelva voy a estar esperándolo, en casa, para seguir viviendo momentos juntos. Te amo», dice con tristeza.

Ahora, esa separación física ya se ha efectuado. Este lunes, Kiko Matamoros junto a otros compañeros de concurso han sido aislados antes de poder viajar hasta a Honduras. Siguiendo las recomendaciones sanitarias por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, han decidido aislar unos días a los concursantes antes de poner en marcha el viaje que cambiará sus vidas. Está previsto que sea a finales de semana cuando pongan rumbo a los Cayos Cochinos. Lo que está claro es que Kiko Matamoros se queda tranquilo de que su defensa se queda en buenas manos. Y es que, ¿quién mejor que su pareja para defenderlo con uñas y dientes? ¡Tenemos muchas ganas de que comience la edición!

Te interesará saber...