«Se me ha condenado a nivel nacional. No se me ha despedido de ningún trabajo», ha asegurado la colaboradora en su regreso a la cadena.

El pasado 20 de agosto, Mediaset lanzó un comunicado en el que daba a conocer que prescindía de la colaboración de Marta López en los diferentes programas de la cadena. En concreto, era Kiko Hernández quien hacía pública la noticia en ‘Sálvame’, visiblemente emocionado. Unas semanas después, la colaboradora ha sorprendido a todos y ha aparecido en ‘Sábado deluxe’.

Visiblemente más delgada y de lo más seria, Marta López sorprendía a todos los colaboradores que se encontraba en plató y que no daban crédito a que estuviera en el programa después del contundente comunicado en el que la despedían de forma fulminante. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha asegurado que en todo este tiempo lo ha pasado muy mal y se ha mostrado dolida porque sus compañeros no se han preocupado por ella.

«Nadie me ha preguntado si he tenido Covid. Se me ha condenado a nivel nacional. No se me ha despedido de ningún trabajo. La actitud que tuvo Telecinco fue correcta porque por unas imágenes que me pusieron. Esas imágenes son en un recinto en el que se me toma la temperatura y en donde estaba con mis amigos bebiendo y comiendo», se ha explicado Marta López.

Tras esto, la también colaboradora hacía hincapié en que había dado un falso positivo y había presentado todas las pruebas a los directivos de la cadena. «Ante la duda, decidieron que me quedara en mi casa y que todos los demás también por mucho que os fastidie», relata. Además, también insiste en que se toma la decisión de prescindir de sus colaboraciones después de que vieran en su Instagram en el que aparecía un coche en lavadero y en las que se dieron a entender que había salido a la calle siendo positiva. «No era verdad, las imágenes eran de un familiar. De ‘Sálvame’ salió que estaba infectada», asevera.

Aunque se notaba la tensión en el ambiente, la colaboradora ha insistido en que se ha tratado de un error y se ha puesto a disposición de sus jefes para que estos decidan la fecha de su reincorporación a los diferentes programas en los que colaboraba. A pesar de sus explicaciones, Víctor Sandoval y Lydia Lozano se han mostrado muy indignados con su vuelta.

Este fue el comunicado que lanzó Mediaset

Mediaset ha decidido prescindir desde este miércoles de la colaboración de Marta López en sus distintos programas de entretenimiento ante la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y que por supuesto exige esta compañía.

La cadena desde el inicio de la crisis sanitaria ha establecido un riguroso protocolo de medidas de seguridad y preventivas aplicable a sus trabajadores,miembros de productoras y colaboradores externos para mantener una esfera de seguridad que permita la continuidad del servicio público que se lleva a cabo desde el ámbito audiovisual, tanto desde el punto de vista informativo como de entretenimiento.