La novia de Kiko Matamoros ha atacado con dureza a la colaboradora después de que ésta dijera que los nuevos labios del colaborador parecen «de mujer».

Marta López se ha puesto en pie de guerra contra una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ después de un desencuentro Laura Fa. El pasado lunes, la novia de Kiko Matamoros respondía a la redacción del programa sobre la evolución del colaborador tras su operación de vesícula. «Está todo muy bien. Todo bien gracias a Dios. Para él operarse es como cambiar de ropa interior. Tiene una genética muy buena, de locos. Tiene la pared abdominal muy fuerte y hasta les ha costado hincharle. Tiene una constitución muy buena y una musculatura muy fuerte y la recuperación está yendo muy bien. Está hecho un toro», decía.

Al responder sobre la operación del madrileño, la modelo comentaba los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido. «Se ha infiltrado las arrugas de alrededor, el código de barras. Tenía una comisura de los labios más baja que la otra. Se la ve más hinchazón, obviamente, pero eso va a bajar», aclaraba. Entonces, algunos colaboradores comentaban el tono jocoso la hinchazón de la cara de Kiko tras los arreglitos que le ha hecho su nuera, la médico Carla Barber (novia de Diego Matamoros). Unos retoques tan llamativos y sorprendentes que han sido ‘trending topic’ en las redes sociales el pasado fin de semana.

«No se sabe si es más terrorífico el antes o el después, decía Laura Fa, quien calificó los labios de Kiko Matamoros como «labios de mujer». Enfadada, Marta espetaba a la periodista: «A Laura Fa decirle que qué va a decir ella si no tiene labios». La respuesta de la colaboradora, atónita ante el comentario, fue inmediata: «¡Ella se lo ha puesto ocho veces!».

Marta López cuenta cómo se encuentra Kiko Matamoros tras su operación: «Está hecho un toro»

Laura Fa responde a los ataques de Marta López: «Gracias a Dios tengo cerebro»

También en su cuenta de Instagram Fa respondía al ataque de Marta: «No me había fijado. Tiene razón la novia de Kiko Matamoros, no tengo labio. Gracias a Dios tengo cerebro». Marta continuaba la batalla en sus redes sociales y llamaba “reventada” a Laura Fa en una foto en la que se veía a la colaboradora con unos labios enormes.

Pero la cosa no queda ahí. 24 horas después de este tenso cruce de palabras, el enfado de Marta López había ido a mayores. Tanto, que se negaba a hablar con ‘Sálvame’, para dar el nuevo parte de salud de Matamoros. «Omar, no voy a bajar. Di de mi parte que dije que los labios gruesos no tienen por qué ser femeninos. Ella no tiene y es una mujer al igual que yo tampoco tenía. En ningún momento critiqué sus labios (los de Laura Fa)», señalaba en un mensaje de WhatsApp enviado al reportero Omar Suárez. «Lydia y Belén hicieron broma y no pasa nada. Se me dio buen trato, pero estoy ahí para hacer el favor al programa. Que una señora se ponga a decirme cosas… por ahí no paso. Una cosa es ser amable y otra ser tonta», decía. «Si te cuidas y eres guapa, ¿no tienes cerebro? No me gusta que me traten así».

Kiko Matamoros no ha sido el único: Marta López, su pareja, también pasa por las manos de Carla Barber

La periodista: «No me sentí atacada por mi físico. Estoy cero ofendida»

Laura Fa no estaba presente en plató, así que Carlota Corredera dio la contestación en nombre del programa. «Ayer se lo dije a Marta en el directo: ‘Marta, con lo bien que ibas y ahora lo vas a estropear’. Lo del físico meterse con el físico como arma, no. Ni Laura, ni Kiko, ni nadie», aclaraba. «Lo que no entiendo que no quieras entrar estar tarde cuando aura Fa no está. ¿Que estás enfadada? Estás en tu absoluto derecho. ¿Que nos haces haces un favor? Sí. ¿Que no quieres hacerlo? Estás en absoluta libertad. Kiko no está trabajando, está convaleciente y puede hacer lo que le dé la gana, pero recurrir al físico entre mujeres no lo defendemos», se lamentaba.

Por alusiones, Laura Fa respondía a Marta López enviando un mensaje a Carlota Corredera. «No me sentí atacada por mi físico. Hice una coña en redes. Los que me conocen saben que digo ‘no estoy buena, soy lista”. Estoy cero ofendida, de verdad. Y si he se ha pensado que le he dicho que no tiene cerebro me disculpo porque no lo sé, no la conozco», zanjaba.