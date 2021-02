El colaborador ha denunciado que su compañera engaña a sus seguidores en las redes sociales: “¡Hay que tener jeta!”

Después de destapar una supuesta estafa de Noemí Salazar en Instagram o acusar a Anabel Pantoja de vender joyas que se pueden comprar mucho más económicas en otras tiendas online, Miguel Frigenti ha vuelto a poner en tela de juicio la fuente de ingresos de una de sus compañeras. En esta ocasión, el colaborador ha acusado a Marta López de usar su perfil de Instagram para comercializar productos y servicios. Algunos de ellos de manera fraudulenta. Incluso ha revelado que la madrileña lo ha puesto entre las cuerdas para que no hable sobre ello ante las cámaras de televisión.

Frigenti: «Te va a llegar una denuncia por parte de Facua»

«Me ofreció presentar una sección y que si sacaba esto, haría lo que considerara», ha explicado el periodista. Sus palabras hacían enfurecer a su colega. «Ten cuidado con lo que estás diciendo. Me estás llamando mentirosa», le ha advertido Marta. «Has intentado silenciarme, aquí y en Pekín», apuntaba Frigenti, que ha anunciado que FACUA va a denunciar a López y otras influencers ante el Ministerio del Consumo: «Te va a llegar una denuncia por parte de Facua. Y no una, sinos seis. Facua va a ofrecer una rueda de prensa porque algunas famosas están haciendo publicidad engañosa en su Instagram. Están usando publicidad engañosa en las redes sociales».

La aludida respondía a las declaraciones explicando que ella no vende nada, solo presta su imagen para promocionar determinados productos. Artículos como masajeadores, mallas, hidratantes o blanqueadores dentales que según Frigenti se ofrecen a un precio mucho más alto de lo que en realidad vale. “¡Hay que tener jeta!”, se quejaba.

Marta López insistía en aclarar que ella solo hace publicidad, no se dedica a comerciar con esos productos: “Si a alguien molesto, pido disculpas, pero estoy trabajando”. Y plantaba cara a Frigenti: “Por supuesto porque no me puedes imputar ningún delito. Por un puñado de seguidores en Instagram no vendes a una amiga”.

Por su parte, Miguel se quejaba de que Marta López ya no sea su amiga. “Cuando tuviste que demostrar que eras mi amiga, me dejaste tirado y vendido”. El colaborador está dolido porque Marta se puso del lado de Alba Carrillo en sus ataques contra él. “¿Has estudiado periodismo para decir estas giliipollces y encima mentiras?”, gritaba Marta.