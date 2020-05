Marta López sigue ofreciendo titulares. Pero, lejos de tener que ver con el escándalo del ‘Merlos Place’, ahora se trata de su pasado amoroso. Hace dos días hablaba de su relación con un conocido futbolista casado -cuyo nombre no ha querido revelar-. En esta ocasión ha lanzado una bomba aún mayor: ha tenido un affaire con un miembro de la Familia Real española.

La colaboradora se ha convertido ya en la gran protagonista del triángulo amoroso de Alfonso Merlos. Mientras el periodista y su juego a dos bandas con Marta y Alexia Rivas ha pasado ya a un segundo plano, ahora lo que los telespectadores parecen querer conocer en detalle son los hombres que han pasado por la vida de la madrileña.

Futbolistas, empresarios, presentadores… son muchos los hombres que podrían haber formado parte del ‘curriculum’ sentimental de la exconcursante de ‘Gran Hermano’. De ellos se está hablando, y mucho, en ‘Sálvame’. La redacción del programa está dispuesta a destapar el nombre de los examantes y exnovios de Marta López.

Marta López, resignada: “De ser la víctima ahora soy la villana”

Las lágrimas de Marta en directo

El pasado miércoles, el programa vespertino de Telecinco hacía especial hincapié en el futbolista de que, años atrás, se había enamorado Marta. Ésta, presionada por sus compañeros para que revelara su identidad, explotaba en pleno directo. Rota en llanto, se quejaba: «Llevo 15 días que no se los deseo a nadie. Es insoportable».

«Me gusta tener relaciones duraderas y con personas que no tienen pareja. Esto me da pudor», explicaba, entre lágrimas. Minutos antes, su amigo Kiko Hernández le había echado una bronca por formar parte de un doble juego. «No juego, pero doy pistas. No juego, pero vamos a jugar a este tema. ¡Chica, plántate! No voy a hablar, y se acabó. Es que juegas, pero al juego que tú quieres», le recriminaba.

«Llevo días llorando, con vómitos»

Esta tarde, más serena, Marta ha confesado que estalló después de escuchar la regañina del colaborador. «Kiko me hizo daño, pero sé que me quiere», decía. También se a mostrado más comprensiva con el interés que despierta su vida privada a la cadena en la que trabaja. «No pasa nada que saquen temas míos. No pasa nada».

Sí ha reconocido que, aunque entiende bien cómo funciona el negocio de la televisión, lo está pasando mal. «Llevo días llorando, con vómitos. No podía de la impotencia…», admitía, corroborando las declaraciones que ha realizado a SEMANA en su edición impresa.

Marta ha explicado a los colaboradores que su historia con el futbolista «pasó hace veintitantos años, cuando él no estaba casado». Ha sido al hablar de esta cuestión cuando Jorge Javier le ha preguntado: «¿Has estado con algún miembro de la familia real española?». Su respuesta fue firme: Un «sí» sin pestañear que no dejaba lugar a dudas: dice la verdad. Pero, ¿de quién se trata?

«Está la familia del rey, que son cuatro gatos. Felipe, Letizia y las dos niñas», bromeaba el presentador. Las quinielas ya están sobre la mesa: ¿Qué ‘royal’ de nuestro país ha tenido un romance con Marta López?