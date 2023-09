Marta Castro se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la última edición (la octava) de 'Gran Hermano VIP'. La ex de Fonsi Nieto está dando jugosos titulares después de airear varios detalles hasta ahora desconocidos de su relación con el DJ. Pese haber pasado bastante desapercibida para el foco mediático durante su matrimonio con el expiloto, con quien tiene un hijo, ahora ha optado por hablar de su pasado y sincerarse para que el gran público la conozca. Y, de paso, afianzarse como firme candidata para llevarse el premio final de 147.000 euros. Según ha podido saber revista SEMANA, esta decisión de exponer su vida privada no ha sentado bien al padre de su hijo, que le prohibió mencionarle cuando supo que Marta iba a entrar en la casa de Guadalix.

El pacto 'secreto' de Marta Castro y Fonsi Nieto

Fue la propia Marta Castro quien la semana pasada confirmó el contenido de esta conversación que había mantenido con Fonsi Nieto antes de incorporarse al 'reality'. Según la 'influencer', este le habría prohibido hablar de él y de su hijo durante su concurso en 'GH VIP 8'. Inicialmente, a Fonsi le había parecido bien que su ex entrara en la Casa, pero que cuando lo hiciera, no le tuviera a él ni a Hugo (el pequeño que tienen en común) en la boca.

La también empresaria aseguró mientras hablaba con sus compañeros que así lo iba a hacer, aunque era consciente de que en algún momento hablaría de su hijo. "Algo inevitable", indicó entonces. Poco le ha durado a Marta Castro la promesa que hizo. A los pocos días de ingresar en el formato de Mediaset, ya le lanzó el dardo a Fonsi. He estado diez años con él y mi pareja no ha subido a Asturias conmigo y veraneo todos los años y voy todas las navidades. Rodri, en cambio, vino para estar literal tres horas, cuando le vi ahí casi me muero, o sea, quería llorar”, explicó mientras tomaba el sol, comparando el actuar de su actual pareja, Rodri Fuentes y su ex.

"He tenido la suerte de que no me ha puesto los cuernos, pero detalles, no"

La confesión de Marta dejó a Oriana Marzoli sin palabras, que no podía creérselo. "Me estás tomando el pelo, ¿en diez años no ha ido contigo? Pero es que ni el más capullo”, le contestaba la extronista. "He tenido la suerte de que no me ha puesto los cuernos en diez años, no ha sido infiel ni le he pillado ninguna infidelidad ni me han llegado, pero es verdad que detalles no”, zanjaba el tema Marta.

El exmatrimonio comenzaron su relación en 2014 después de conocerse en una fiesta en Madrid. Tres años de noviazgo después, se daban el 'sí quiero' en una boda celebrada en Ibiza, rodeados de sus seres queridos. En 2020, daban la bienvenida a Hugo, el primer y único hijo del matrimonio, que se separó dos años después.