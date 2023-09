El dardo de Marta Castro a Fonsi Nieto en 'Gran Hermano VIP'

Marta Castro se convertía, el pasado jueves 14 de septiembre, en una de las concursantes estrella de la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’. Pese a haber pasado desapercibida para los medios tras su matrimonio con Fonsi Nieto, la influencer ha dado un paso al frente en la pequeña pantalla con el objetivo de que los espectadores puedan conocerla no solo por su historia de amor. Es por ello que la empresaria entraba a la casa de Guadalix con todas las ganas posibles y también con el apoyo de Rodri Fuertes, su nuevo amor. Sin embargo, apenas han pasado unos días de su llegada y ya ha hablado sobre algunos temas de su vida personal, como de su romance con el expiloto de motociclismo.

Mientras tomaba el sol en el jardín con algunos compañeros como Oriana Marzoli o Luitingo, Marta Castro se ha sincerado y ha hecho una comparativa entre su anterior relación y la que ahora mantiene: “He estado diez años con él y mi pareja no ha subido a Asturias conmigo y veraneo todos los años y voy todas las navidades. Rodri vino para estar literal tres horas, cuando le vi ahí casi me muero, o sea, quería llorar”, ha asegurado la creadora de contenido, haciendo referencia a Fonsi Nieto y a su “falta de interés” durante su matrimonio.

Pero las palabras de Marta no han quedado ahí, y ha seguido echando leña al fuego: “Fuimos una vez para ver una casa que a lo mejor compramos, pero subimos y bajamos”, ha confesado. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas para la venezolana, que ha mostrado su apoyo hacia Castro: “Me estás tomando el pelo, ¿en diez años no ha ido contigo? Pero es que ni el más capullo”, ha argumentado.

Sin embargo, no todo ha sido malo mientras Marta ha estado con Fonsi y así lo ha aclarado ella misma: “He tenido la suerte de que no me ha puesto los cuernos en diez años, no ha sido infiel ni le he pillado ninguna infidelidad ni me han llegado, pero es verdad que detalles no”, ha asumido. Algo que no le sucede con el exconcursante de ‘Gran Hermano’, con quien a día de hoy goza de un noviazgo que aparentemente marcha a las mil maravillas.

Rodri Fuertes revela cómo es su relación con Marta Castro

Tanto es así, que la empresaria tiene muy presente en sus pensamientos al creador de contenido. No ha pasado ni una semana desde que el reality de Telecinco dio pistoletazo de salida, pero lo cierto es que Marta ya ha recordado en varias ocasiones a Rodri e incluso ha experimentado ciertos momentos de bajón por su ausencia.

Este sentimiento que es mutuo y Fuertes no tenía reparo en expresarlo en su aparición en el debate de ‘Gran Hermano VIP’. En este espacio, el joven hacía una reflexión dedicada a su novia: “Son muy pocos meses, son cuatro meses los que llevamos. Y, cuando estás al principio de la relación, que estás todos los días viéndote mucho más y viviéndolo todo más intenso, creo que ahí te aíslas un poco de todo, echas más de menos una relación así, que está empezando”, argumentaba el joven, alegando además que “ella le ha enseñado a confiar al cien por cien” en una persona tras haber estado con Bea Retamal o Adara Molinero.