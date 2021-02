Tras ver a Jesús lanzado y abierto a disfrutar de su soltería, la sevillana advierte que «ahora empieza el juego de verdad».

En la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’, Marina ha podido ver imágenes de su novio, Jesús, en Villa Playa, la casa de los chicos en la primera hoguera del ‘reality’. La andaluza reconocía estar nerviosa y con ganas de ver a su chico desenvolverse sin ella. De alguna manera, necesitaba sentir que podía perderlo para reavivar la llama… Lo que no imaginaba era que su pareja iba a estar tan a gusto sin su compañía. Y le ha llamado mucho la atención verlo tan suelto.

Tampoco imaginaba escuchar los comentarios de Jesús. «La magia del primer al tercer año no la vuelves a recobrar nunca. En tiempo de guerra todos los agujeros son trinchera. ¿A qué he venido? ¿A jugar a las canicas? No. Vamos a pasárnoslo bien y a ser un poco perros», explicaba. «Yo tengo una amiga que me hace unas cosas en la cabeza que me deja… Esto cada día va a ir a más y nos lo vamos a pasar genial. Que pasé lo que tenga que pasar».

Marina: «Pensaba que estaba enamorado de mí»

La participante también ha podido ver cómo su novio le decía a Nahia que «no cerraba puertas» a nada… «Me estoy dando cuenta con la persona que lleva cinco años. Lo veo muy a gusto con Nahia. Pues mira por lo menos estoy viendo lo que quería ver. Parece que ha conectado con ella, pasan mucho tiempo con ella, habla de ella. Me fijo en cómo la ha mirado». En sus conversaciones en la casa, Jesús ha confesado: «El amor son etapas, hay altibajos. Confío en las personas, no en el demonio que lleva dentro». «No sé lo que es ir a una discoteca con tu pareja» «El problema que tiene es que siempre teme quedar por debajo mía. ¿Hay algún vídeo en el que se acuerde de mí? Si él se lo pasa muy bien, yo también me lo voy a pasar muy bien», añadía. A continuación, Marina ha desvelado que no es oro todo lo que reluce en su noviazgo con Jesús:»Si yo me pongo un escote… Él no sale conmigo a ningún lado porque la discoteca no es un sitio para llevar a las novias. El dice que una discoteca es un sitio para ir con sus amigos. No sé qué es ir a una discoteca con tu pareja, bailar, reírte… Hablando con gente me he dado cuenta de que padezco de muchas cosas en mi relación».

Lo que Marina tampoco puede ocultar es su evidente química con Isaac, más conocido como Lobo. «Ese tonteo de querer y no poder me da morbo», ha confesado. «La tensión sexual es evidente». Tras la hoguera de confrontación, Marina tiene claro que «ahora empieza el juego de verdad».

En la última gala de ‘La isla de las tentaciones’ Rubén, el soltero que conquistó hizo ‘pecar’ a Fani Carbajo, ha regresado a la isla. Y lo ha hecho con ganas de enamorarse y de salir del concurso con alguien «de la mano». El joven, que ya prometió que la iba a «liar muy parda», ha explicado que tras su paso por la primera edición ha «intentado encontrar el amor y no lo he encontrado», por eso espera dar con una chica que le guste. También ha provocado una reacción inmediata en Fani, que responde a la vuelta de su examante. ¡No te pierdas el vídeo!