Contra todo pronóstico, se ha quedado fuera de ‘MasterChef Celebrity’. Sus compañeros y la audiencia la veían como la clara favorita. La candidata perfecta para llegar a la final. Pero no ha podido ser. María Zurita no ha podido continuar su aventura en el talent culinario de TVE. Rota en llanto, la prima del Rey Felipe VI no ha podido ocultar que le hubiera gustado permanecer más tiempo en el concurso, pero ha aceptado la derrota con resignación. «Me habían dicho que era duro, pero no tan duro. Ha sido mucho estudio y mucho trabajo y me siento muy orgullosa», ha dicho al conocer la decisión de los chefs.

«Me llevo a los compañeros, vosotros. Tenéis un mundo aquí formado que me lo llevo en el corazón», añadía, emocionada. «Eres una mujer sencilla, humilde y buena gente», ha destacado Pepe Rodríguez. La royal ha apuntado que regresa feliz a casa: «Ha sido una grandísima experiencia. Me voy con un montón de emociones, de cariño y de aprendizaje».

Sus compañeros no daban crédito a su expulsión. «Es una persona maravillosa, encantadora, de lo mejor que he conocido en mucho tiempo», ha destacado Xavier Deltell, con el que ha entablado una gran amistad. «Me da pena. Yo llegaré a la final por ti. Te lo prometo», ha comentado el humorista.

El motivo por el que los jueces han decidido que María Zurita no continúe en el talent de La 1 tiene que ver con su papel en el último reto de la noche. Los concursantes en la cuerda floja debían preparar dos versiones del mismo plato, una tradicional y una vanguardista, siempre dándole protagonismo a un ingrediente concreto que ellos mismos debían elegir. Zurita ha presentado una ‘menestra online’. Una receta que aprendió en la página web de la escuela ‘MasterChef’; también preparó otra que a la que puso por título ‘menestra 2.0’, en teoría, basada en la cocina actual. El jurado no encontró apenas diferencias entre ambas presentaciones.

«Son dos menestras con acabados diferentes, pero no hay técnica», ha valorado Jordi Cruz. «No he querido agobiarme con técnicas, no me iba a dar tiempo», ha señalado Zurita. Su peor error es que apenas se notaban las acelgas, que era el ingrediente elegido y en en cual debía radicar todo el peso de su plato.

En la última entrega de ‘MasterChef Celebrity 7’, María Zurita ha hablado sobre homosexualidad con uno de sus compañeros. «Hace poco fui a un un cine y han puesto: «Esta película contiene escenas de homosexualidad y tal… Y puse un tuit en el que dije que da igual lo que sea tu hijo, si es homosexual, transexual… Mira a Daniela (Santiago), que tiene unos padres maravillosos que la adoran. Es una tipa excelente. La mayoría de mis amigos son gays y son absolutamente maravillosos todos. Somos muy modernitos para unas cosas y muy cortitos para otras», ha recordado. «En casa, gracias a Dios, nos hemos educado con unos padres 10, que nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado. Y su hubiera llegado a casa diciendo ‘esta es mi novia’ hubieran estado tan contentos».