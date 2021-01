La presentadora de televisión ya tiene fecha de vuelta para ser entrevistada en un plató de televisión. Se trata de su reaparición, tres meses después de estar en el ‘Sábado Deluxe’ y protagonizar su entrevista más polémica.

Ya hay fecha de vuelta para la reaparición de María Teresa Campos en televisión. Después de la sonada polémica con Isabel Gemio, la presentadora de televisión estará en el plató de ‘Viva la vida’ para ser entrevistada por Emma García. El día elegido para estar en el plató de televisión del programa de Mediaset es el próximo sábado 23 de enero, tal y como adelantaba Yotele.

María Teresa Campos ha podido elegir este programa porque es el espacio en el que trabajan sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y su nieta, Alejandra Rubio. Se trata de la primera entrevista que da la presentadora de televisión tras la polémicas declaraciones que dio a Jorge Javier Vázquez. Hay que recordar que amenazó con abandonar el plató.

Coincidirá en el plató con sus hijas y su nieta, que acuden cada fin de semana a trabajar como colaboradoras de este espacio. Esto le permitirá estar mucho más cómoda, ya que tendrá cerca a las personas más importantes de su vida. María Teresa Campos tendrá que contestar a todas las preguntas que le hagan los colaboradores, que tendrán que ver con las últimas polémicas que ha protagonizado.

Estará acompañada de las mujeres de su vida

María Teresa Campos vuelve de esta forma a la televisión después de que en su última entrevista su comportamiento fuera muy criticado, sobre todo por los colaboradores de ‘Sálvame’. La presentadora se reencontró con Jorge Javier en ‘Sábado Deluxe’ el pasado mes de octubre, donde terminó discutiendo con el catalán, sacando a relucir la mala relación que hay entre ambos.

No es la única vez que María Teresa estuvo en el ojo del huracán. Hace apenas unos días, la presentadora protagonizaba un encontronazo con Isabel Gemio. La malagueña se sentó con la presentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’ en su canal ‘Enredadas en la red’, donde pudimos ver una tensa e incómoda entrevista que terminó desencadenando decenas de titulares y cientos de horas de televisión hablando de la mismo. En esa ocasión, la malagueña trató de la mejor manera a la periodista, algo que por supuesto ella esperaba que fuera de la misma manera en el programa de Isabel.

La polémica entrevista empezó con tiranteces que María Teresa Campos no pudo pasar por alto. «¿Te imaginabas así con 80 años?», le preguntaba Isabel Gemio a la presentadora de televisión mientras se miraban en el espejo. La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego no pudo evitar contestarle de la manera más rotunda: «Eres una cerda».

Tendrá que responder a las preguntas sobre Isabel Gemio

Desde ahí empezaron a sucederse varios encontronazos, porque María Teresa Campos ya había notado una soberbia en las palabras de Isabel Gemio que no quería pasar por alto. De hecho, María Teresa contestaba con evasivas e incluso le hacía saber a Isabel que no iba a contestar a ciertas preguntas por no dar titulares.

Hace apenas unos días, ambas se convirtieron en protagonistas de SEMANA. Nadie se podía imaginar que la tensa entrevista que protagonizaron iba a acabar como ha acabado, con insultos. Han sido unos días muy duros, en los que las periodistas han estado en el foco de la noticia. La malagueña contaba a SEMANA cómo se encontraba tras el desagradable suceso: «Este desprecio duele, claro que duele», explicaba muy afectada. María Teresa Campos está viviendo un momento muy duro, ya que sigue dolida por cómo se ha desarrollado todo. De hecho, su hija, Terelu Campos, explicaba hace unos días cómo está su madre: «Esto le ha revuelto. Está con el run run en la cabeza y me ha llamado varias veces disgustada», declaraba la colaboradora.

María Teresa hará otras apariciones televisivas en los próximos días

La periodista estará la próxima semana en la nueva apuesta de TVE, presentado por Dani Rovira, que será el encargado de presentar este nuevo programa, ‘La noche D’, del que poco se sabe pero que ya está promocionando la cadena pública. Se trata de un show de humor que se emitirá en prime time. Este se estrenará el próximo martes 26 de enero en la televisión pública, tal y como hemos dicho anteriormente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @danirovira

Este programa está producido por Good Mood y The Pool y cuenta con Daniel Écija y Andrés Varela como productores ejecutivos. Dani Rovira no estará solo, ya que contará con colaboradores de la talla de Yolanda Ramos, Antonio Resines, Pepe Viyuela, Cristina Medina, David Perdomo y Lara Ruiz. Además, TVE ha anunciado ya los primeros personajes invitados. Estos serán María Teresa Campos, Jordi Évole, Andreu Buenafuente e Iñaki Gabilondo, José Sacristán y Ángela Molina, tal y como hemos dicho anteriormente supone el regreso de la madre de Terelu Campos a la televisión.