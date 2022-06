La segunda parte del documental de Rocío Carrasco ha visto por fin la luz. Un poco antes de lo previsto, el jueves 16 de junio, se ha estrenado ‘En el nombre de Rocío’ en ‘MiTele’. A través de esta plataforma hemos podido conocer las novedades que la hija de Rocío Jurado tenía guardadas sobre su «familia mediática». En esta nueva entrega se pronuncia de manera clara sobre su tío, Amador Mohedano, al que no deja muy bien parado como mánager de la chipionera. Asimismo, ofrecen testimonio numerosas personas que formaron parte de la vida de ‘la más grande’. Una de ellas es María Teresa Campos, quien aparece en el programa para compartir los momentos vividos junto a la artista.

«Cada vez se habla más de la voz de ella, porque ella tenía una voz inigualable. Hay cosas que un artista como Rocío se le ocurre hacer. Y eso se queda ahí, marcado para toda la vida, como el día que ella salió con la sábana blanca«, recuerda la veterana periodista en el documental.

A sus 80 años y retirada de los medios de comunicación, la malagueña ha querido participar en el documental de la hija de quien antaño fue íntima suya. No es la primera vez que comparte con la audiencia los recuerdos que tiene de la chipionera. Lleva haciéndolo desde que esta falleciera como consecuencia de un cáncer de páncreas el 1 de junio de 2006 con apenas 61 años.

Cabe recordar la unión que existe entre el clan Campos y Rocío Carrasco. La amistad entre la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego y Rocío Jurado surgió en los años 80, cuando la andaluza era la reina de las mañanas en televisión. Entonces era habitual que esta la invitara a su programa para hacerle entrevistas. Su vínculo era tan fuerte que, años más tarde, la comunicadora contrataría a Carrasco como colaboradora habitual de sus espacios en la pequeña pantalla.

De 1997 a 2004, ambas trabajaron juntas en ‘Día a día’, el magacín que presentaba la malagueña en Telecinco. También compartieron plató en ‘Cada día’ (2004-2005) y en ‘Nacidas para cantar’, un programa emitido en la cadena autonómica Canal Sur emitido en el año 2011 y que apenas contó con seis galas. Años más tarde, entre 2016 y 2017, la Campos y Carrasco volvieron a trabajar juntas en ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, que supuso la última colaboración mediática de la madrileña antes de su regreso en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Para María Teresa Campos, Rocío Carrasco ha sido «como una hija». Eso sí, últimamente se han distanciado un poco. Ella misma ha confesado en ‘Diez Minutos’ que están «menos unidas» que antes.

¿Cuál es la relación entre María Teresa Campos y Rocío Carrasco?

Para María Teresa Campos, Rocío Carrasco es como una hija. Asegura que la quiere "muchísimo". "Es que yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de Reyes le dije: 'Rocío, te voy a pedir un favor. Yo estoy ya muy mayor y cualquier día me voy... y yo no quiero morirme y que la gente crea que has sido una mala madre", ha contado la malagueña.