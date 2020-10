La colaboradora ha explicado que no atraviesa su mejor momento: «Estoy intentando solventar problemas que no tienen nada que ver con el trabajo».

Desde que se enfadó ante las cámaras con Jorge Javier Vázquez, y a raíz de que Chelo García Cortés la sustituyera en ‘Socialité’, el delicado momento que atraviesa María Patiño ha quedado expuesto al foco público. El pasado fin de semana, la colaboradora se rompía en ‘Sábado Deluxe’. Se sentía ninguneada y reconocía que estaba dispuesta a irse de Mediaset. Pero, ¿qué le pasa a María Patiño? ¿A qué se debe el bajón por el que está pasando?

«Me veo muy frágil y muy vulnerable»

Este miércoles en ‘Sálvame’, la periodista ha revisado sus sentimientos y ha hablado a corazón abierto de aquello que le inquieta. Cree que en su último encuentro con Jorge Javier ante las cámaras se mostró indefensa: «Me veo muy frágil y muy vulnerable».

«Estoy tranquila y quiero volver a darte las gracias», le ha recordado al presentador. Pero estar más serena no la hace sentirse mejor. «El trabajo siempre ha sido mi tabla de salvación. Esta mañana me levanté y no quería venir a trabajar», ha admitido. Cuando llamó a la dirección del programa recibió una respuesta que la ayudó a salir de su apatía. «Alberto (Díaz) me dijo algo que me hizo decir: ‘Me visto y me maquillo en un minuto’. No me obligó, entendía mi situación. Me dijo que en este momento hay mucha gente jorobada. Dije: no hay problema y voy».

«En 25 años es la primera vez que me pasa algo así», ha señalado la colaboradora. A lo largo de su extensa trayectoria profesional solo le ha pasado algo similar en sus comienzos, cuando trabajaba con Ana Rosa Quintana. Entonces encontró un gran apoyo por parte de la presentadora: «Nunca olvidaré lo bien que Ana Rosa se portó conmigo. Pero como bien sabes estoy intentando solventar problemas que no tienen nada que ver con el trabajo y con las circunstancias de las últimas semanas. Y a veces no me avergüenzo de esa imagen en concreto, pero sí de determinadas actitudes. Creo que podría haber dicho lo mismo sin tanta crispación. No tiene nada que ver con el trabajo, al revés. Pero a veces va todo rápido, vas poniendo parches».

«Me he aislado de la gente porque no quería hablar»

«¿Te sientes sola?», le ha preguntado Jorge Javier. «No me siento sola, pero he buscado durante bastante tiempo la soledad y me he aislado de la gente porque no quería hablar. Además, convivo bien conmigo misma y soy solitaria en el fondo. A veces necesitas que te digan ‘te quiero’ y a raíz de lo del sábado esa reacción la hubo y no tiene más importancia que lo que estoy compartiendo», respondía Patiño.

«Todo el tema de ‘Socialité’ intenté hacerlo bien y me dolió ver a una Chelo que conociéndome ha sido muy injusta conmigo», se lamentaba. «Me jorobó y es lo que he planteado en la reunión». Sin precisar qué es lo que le inquieta en estos momentos, decía: «Agradezco que las personas que conocen la verdad fuesen discretas porque hay circunstancias personales que quiero guardar para mí».

A continuación, María Patiño contaba que desde muy joven siente miedo a perder su trabajo. «Hace muchos años pedí dinero a mis padres. Me independicé muy pronto, estaba trabajando en la agencia. Era muy joven y me quedo embarazada. Tengo mucho orgullo y mucho amor propio. Compartía piso con una compañera de agencia y tuve que cambiarme para irme vivir sola y acoplar una vivienda para lo que venía en camino. Vi que no llegaba a fin de mes y le pedí dinero a mi padre. Él nunca me lo dijo, pero mi padre pidió un préstamo. Era militar y ama de casa. Era un hombre con un suelo normal. Aquello me marcó tantísimo que juré nunca más volver a pedir dinero», revelaba, emocionada.

«He sido muy hormiguita»

La periodista ha contado que le devolvió el dinero a su padre, pero lo sucedido la marcó profundamente. «Como yo no tengo de quién tirar porque mis padres ya no están, y tengo esa obsesión… He sido muy hormiguita por si esto se termina mañana puedo tengo planteado que a un año vista pueda pagar el colegio, la hipoteca, el agua la luz y la comida, para no depender de nadie. No me da vergüenza pedir, me da mucha tristeza por parte de mi padre». Jorge Javier ha comentado: «Es una profesión en la que hay muchísima inseguridad, hay mucha necesidad de gustar, de que te sigan llamando… eso provoca mucha inquietud».