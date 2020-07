Que ‘Sálvame’ es una caja de sorpresas permanente no es noticia. Lo que acontece durante la emisión del programa suele asombrar a sus millones de espectadores cada tarde. Otras veces, en cambio, son las noticias que da el programa o los personajes que se sientan en el espacio vespertino de Telecinco las que logran dejar a la audiencia con la boca abierta. A veces, incluso, son las confesiones de sus colaboradores las que consiguen acaparar toda la atención mediática. Es lo que ha sucedido esta tarde. María Patiño ha desvelado sus más ocultos secretos de alcoba.

En una conversación con sus compañeros, la gallega ha destapado que es fetichista. Incluso ha dado detalles de una de las actividades que más le gustan en la intimidad. Sin ningún tipo de pudor, Patiño ha revelado ante sus colegas de profesión y ante la audiencia cuáles son sus preferencias en materia sexual.

«Me gusta comer los pies»

«A mí me gusta comer los pies», ha comentado, ante la mirada atónita del resto de colaboradores. Jorge Javier Vázquez la ha animado de inmediato a dar más detalles sobre su inesperada revelación. «Hombre, chuparlos… Pero no a cualquiera. No voy chupando los pies por ahí», añadía. El presentador no ha ocultado su estupefacción: «Nunca hubiera dicho eso de ti, con lo escrupulosa que eres». La periodista matizaba que en materia gastronómica sí es tiquismiquis, pero «de lo otro como de todo. No soy nada escrupulosa».

La confesión de Patiño pronto ha incendiado las redes sociales. Allí han surgido comentarios como: «Me estoy imaginando a María Patiño chupando los pies de su pareja, con la vena del cuello muy marcada, y como si no hubiera un mañana….Patiño es la nueva Dra. Scholl», «Ahora que ya tengo la tan necesaria información de que a María Patiño le encanta chupar pies, me quedo mucho más feliz en esta tarde de miercoles y para nada dando arcadas mientras meriendo» o «María Patiño acaba de decir que la gusta chupar pies de hombre. No dejes de soñar», han sido algunos de los tuits más vistos sobre el asunto.

Otras confesiones eróticas de la colaboradora

No es la primera vez que María Patiño habla abiertamente de sexo en televisión. Hace un año hacía arder las redes sociales al admitir en directo que cierto tipo de imágenes despertaban su libido. En un debate en ‘Sálvame’ sobre las incidencias de los concursantes de ‘Supervivientes 2019’ reconocía: «Yo encuentro súper erótico a una persona manchada de barro”.