María Patiño lleva varios días especialmente sensible. Sus últimas intervenciones en televisión así lo demuestran. Este jueves, durante la emisión de ‘Sálvame‘, un comentario de Jorge Javier Vázquez la ha hecho estallar y derrumbarse en pleno directo.

Todo ha empezado cuando al terminar ‘Sálvame Lemon Tea‘ y arrancar ‘Sálvame‘. Los colaboradores hablaban de las últimas novedades del culebrón de Rocío Carrasco. El presentador le pedía a su compañera que cediese la palabra, argumentado que acababa de salir del ‘Lemon tea’, donde había hablado y dado su opinión durante una hora. Al escucharlo, la gallega abandonaba el plató seria y cabizbaja. «Se ha enfadado María, se va llorando», ha comentado el catalán. «Que llevas una hora y ahora vienes otra vez, cariño», apuntaba Carmen Alcayde. «Escucha, que se va de verdad», seguía diciendo Jorge Javier. Entonces, ha ido detrás de ella y le ha dicho: «maría, que has cogido el testigo de Lydia Lozano«. El resto de colaboradores cantaba al unísino, en plan broma, ‘Algo se muere en el alma’, entonando el «no te vayas todavía, no te vayas, por favor». Kiko Hernández lanzaba: «¡Protocolo de abandono: cerrad puertas!».

Las lágrimas de María Patiño tras un malentendido con Jorge Javier

«Si quieres puedes llorar, María. Tienes voz de llorar», le ha dicho Jorge Javier, restando importancia a la situación. «Es que siempre me dices lo mismo y me creas mucha inseguridad«, le ha contestado la periodista, sin poder reprimir las lágrimas. «¿Cómo te voy a crear inseguridad? Es que acabas de estar explicando tus argumentos a las cuatro… Vamos a dejar a los demás dar un poquito de juego. Yo quería dejarte para el final para que remataras. ¿Te pasa algo?», proseguía Jorge Javier. La respuesta de su colega fue sincera: sus palabras la habían lastimado. «Como siempre me haces las mismas bromas, Me siento que a veces soy un coñazo». El presentador le ha dejado claro: «No lo eres».

«¿Pero por qué estás llorando ahora?», insistía Jorge Javier. Patiño se ha explayado a gusto para que todos entendieran qué le sucedía. «Tienes una manera de ser distinta a la mí. Y por la relación que tenemos los dos… Llevo unos días con cierta inseguridad porque había muchas veces que me cortabas y pensaba que yo lo estaba haciendo mal y me estaba volviendo loca porque hablaba en exceso. Ayer se me olvidó quitarme el pinganillo y el otro día escuché a David (el director del programa) diciéndote que me tenías que cortar: ‘Tú haz como que das paso a un vídeo y dila que no hable». Y entonces, con toda honestidad, llegué y le dije: ‘David, como soy una tía honesta, me voy a quedar el pinganillo pero al menos sé que no estoy loca». David Valldeperas se justificaba: «Es que hay una escaleta con unos tiempos. No es que sea poco importante lo que dices».

«Me he ido a mi casa trastornada»

«¿Me has entendido a mí? Me he ido a mi casa que estaba trastornada y loca y resulta que son las bromas del director y tú juegas con él. Y jugáis con mi alma y mi corazón», continuaba la gallega. «Me parece muy interesante lo que has dicho. Has dicho que el dolor lo ha provocado todos estos años Antonio David. Para que veas que te escucho. ¿A que te has quedado flipada?», concluía el de Badalona, demostrándole que presta mucha atención a cada una de sus palabras.