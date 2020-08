En su regreso a ‘Sálvame’, la colaboradora ha arremetido con dureza contra su compañero y su novia.

Después de unas merecidas vacaciones de verano, María Patiño ha regresado a ‘Sálvame’. Y lo ha hecho con fuerza. En su retorno a los platós de Telecinco, la periodista ha retomado su trabajo con las pilas puestas… y cargando con dureza contra su compañero, Kiko Matamoros, y su novia, Marta López.

Los colaboradores abordaban la inexistente relación entre Matamoros y su hija, Anita Matamoros, y se cuestionaban si Marta tiene que ver en el distanciamiento entre padre e hija. Al manifestar su opinión sobre este tema, Patiño ha sido tajante. No tiene la menor duda de que la pareja de su colega no gestiona bien determinados aspectos de la vida personal del madrileño. Por ejemplo, «no quiere que hablen de Makoke en este plató», ha señalado.

La presentadora de ‘Socialité’ ha recordado que Marta López ha marcado distancias con Anita Matamoros, con la que no tiene relación alguna, porque «compartieron un chico en el pasado». Asimismo, contaba una anécdota que una fuente le habría contado y que demostraría que Marta había echado el ojo a Matamoros cuando éste tenía una relación sentimental con Cristina Pujol.

«Marta López perseguía a Kiko Matamoros»

«Esta chica tiene una cierta obsesión con Anita porque tuvieron un novio hace unos meses y lo compartieron. Lo que me cuentan es que ellas tuvo un noviete hace muchos años que es el novio actual de Anita… Pasan los años y tiene una historia de tonteo con Diego Matamoros. Lo que me cuentan es que cuando Kiko Matamoros está con Cristina, Marta López, acompañada de su novio, perseguía a Kiko Matamoros por todos los restaurantes de Madrid. Hasta el punto de que una noche en un reservado del ‘Oj, My Club’ se mete en ese reservado, lo descubre Cristina, se rompe la relación y comienza con Marta», manifestaba.

«Esto es lo que me cuentan. No puedo poner la mano en el fuego de quién es la responsable, pero el problema es entre Marta y Ana (…) Hasta que no esté Matamoros en plató estoy contando la mitad de lo que sé, de lo que he vivido y de lo que me han mandado», añadía.

Patiño carga contra Matamoros

Matamoros, de vacaciones con su chica en México, estaba viendo el programa en directo. Por ello no ha tardado en enviar una contundente respuesta al programa a través de un mensaje de WhatsApp enviado a Kiko Hernández. «Marta solo se ha defendido. Me parece increíble que todas se posicionen contra Marta, que ha sido conciliadora en todo momento. Solo quiere que se arreglen las cosas con Ana pero no sabe qué le pasa con ella. Y ella solo se ha defendido, no ha atacado a nadie. Ya está bien. Sois muy injustos con ella y ella no ha hecho nada», explicaba.

María Patiño respondía así a los comentarios de su compañero: «El término ‘todas’… Siempre hace referencia a las mujeres. No tiene narices de enfrentarse a los hombres porque normalmente somos siempre las mujeres las que somos responsables de todo… Te voy a decir una cosa, Kiko: No tengo absolutamente nada en tu contra. Y lo sabes. Estás obsesionado con Makoke y cuando te dan los ataques de ansiedad en este plato cuando hablas de Makoke es porque tu chica te lo impide. Porque el problema que tienes en casa lo conozco. Y sabes de lo que estoy hablando».

«Yo también sé tener un ataque de ansiedad cuando quiero cortar un tema»

La periodista recordado también la vez que Matamoros sufrió una crisis de ansiedad en directo en el programa. Aquel episodio, que le obligó a ser atendido por los médicos de Mediaset, fue provocado después de que éste hablara de Makoke en el espacio. «Yo también sé ir a la enfermería si quiero cortar un tema. Yo también sé tener un ataque de ansiedad cuando quiero evitar un tema», comentaba Patiño. Y ha asegurado que su malestar se debía a que «quería cortar el tema porque le montaban un pollo en casa».

«Yo también tengo tantos pelos en el cuerpo como tú. Paré este tema por ti porque estabas malo de salud», subrayaba. «Tu chica con esta actitud va a lograr la reunión familiar que tú tanto ansías. Marta no soporta que Kiko hable de su ex y lo puedo llegar a entender, pero que no me toquen tanto las narices los dos», concluía, dirigiéndose a su compañero.

Por su parte, Carlota Corredera apuntaba: «Marta y Ana no tienen buena relación y eso le salpica a Kiko. Quien no tiene relación con su hija es Kiko Matamoros. Hay una realidad objetiva: Ana Matamoros y su padre no tienen relación. Lo que personalmente me preocupa es que padre e hija no se hablan».