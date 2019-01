María Patiño, al borde de las lágrimas, abandona ‘Sálvame’

Del amor al odio. ¿Os suena esa frase? Eso es justo lo que le han pasado a dos colaboradoras de ‘Sálvame’, que desde el viernes se están tirando “los trastos a la cabeza”. María Patiño y Raquel Bollo se han enzarzado en una “pelea” por la entrevista que María Jiménez le concedió a la primera en ‘Sábado Deluxe’.

María Patiño, en el punto de mira por Raquel Bollo

Las declaraciones de María Jiménez en las que acusaba a Raquel Bollo de “arruinar la carrera de Chiquetete” por los supuestos malos tratos, no han gustado. Pero lo peor es que Bollo no se sintió apoyada en ese momento por María Patiño, la encargada de conducir esta entrevista. Por lo que este martes se han reencontrado, se han visto las caras y han saltado chispas.

Raquel Bollo, enfadada con Patiño por no defenderla el sábado

Sobre todo por parte de Raquel Bollo, que ha dejado constancia de que no entendía por qué María Patiño no la había defendido. Belén Rodríguez ha salido en defensa de la presentadora, que ha preferido mantenerse en silencio. “Hay cosas que, profesionalmente, son imperdonables. No entro ni voy a entrar. Son demasiados años para que jueguen conmigo y con mi equipo”, ha dicho María Patiño.

La bomba que hace que Patiño abandone el plató

Raquel Bollo en ese momento ha saltado y ha dicho que “por ahí no pasaba”. Tras un discurso de esta, muy enfadada, María Patiño se ha levantado de su silla y se ha marchado sin decir nada más. Paz Padilla ha ido tras ella y ha dicho: “Por encima de lo que piense está el respeto. Yo tengo un respeto enorme a lo que estamos hablando y no voy a decir absolutamente anda”, confesaba.

El momento del abandono del plató

Ha salido del plató sin decir absolutamente nada

Paz Padilla ha intentado hablar con ella en directo

Por si fuera poco, incluso el director de ‘Sálvame’ se ha enfadado con el equipo y ha dicho, muy enfadado: “Dejarme a mí dirigir este programa que para eso soy el director”. Además de recriminarle a Patiño que esto era televisión. Pero la cosa no ha quedado ahí.

Mila Ximénez, también se enzarza con María Patiño

Tras volver al plató. María Patiño se ha visto también enfrentada a Mila Ximénez, que le ha dicho: “No quiero discutir contigo María pero me parece que alguien como tú, que eres una profesional, este silencio está siendo desagradable e irrespetuoso respecto al programa. Estoy convencida de que tienes las armas suficientes para explicarlo”.

Vuelve a abandonar el plató… pero porque la llama el director

