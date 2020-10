«A su lado llevo 30 años. Es una de mis mejores amigas. Se lo cuento todo y ella me lo cuenta todo a mí», ha afirmado la periodista.

María del Monte ha asumido el reto de ser la última entrevistada en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’. Un espacio en el que ha repasado su trayectoria artística, ha relatado los dos mazazos más importantes de su vida -la muerte de su padre y de su hermano-, se ha pronunciado sobre Isabel Pantoja y ha contado con detalle cómo surgió su amistad con la periodista y presentadora Toñi Moreno.

Ambas mantienen una estrecha amistad que se remonta a los inicios de la década de los 90 cuando la presentadora era una adolescente. «Somos muy amigas. Hace muchos años que nos conocemos. Sabes esa gente que siempre está ahí, pues ella está ahí», con estabas palabras resumía la gaditana su relación con la cantante de sevillanas y copla.

Su primer contacto fue cuando una joven Toñi, con tan solo 15 años, le hizo una primera entrevista para la televisión de Sanlúcar de Barrameda. «A su lado llevo 30 años. Es una de mis mejores amigas. Se lo cuento todo y ella me lo cuenta todo a mí», añadía la periodista. Entre sus virtudes, destacaba su enorme generosidad: «Es una de las personas más generosas que he conocido. Como amiga es maravillosa». Ha revelado que su casa siempre está llena de comida para acoger a quien se presente de imprevisto.

Además, ha contado que siempre que puede acude a verla y que es como una tía más para su hija. Ha revelado una bonita anécdota que explica lo unidas que están. Ha recordado que en el mundo flamenco si un artista corta por primera vez las uñas de un bebé detrás de una puerta, ese niño o niña sabrá cantar. «Yo le pedí a la tata María que te cortara las uñas a mi hija detrás de una puerta».

Grandes confidentes

Compañeras de viaje, confidentes… Ambas han reconocido que acuden la una a la otra en momentos complicados y se dicen las verdades aunque duelan, no aquello que esperan escuchar. «Sino no sería amiga mía», reconocía la artista. «Yo le cuento mis problemas y ella no me contempla, no tiene esa sensibilidad de saber que estoy sufriendo. Me da caña», bromeaba Toñi.

A pesar de su estrecha amistad, Toñi sabe que cuando ha entrevistado en alguna ocasión a María del Monte no es tarea fácil ya que es una persona hermética en cuestiones personales. «Soy muy celosa con mi vida», reconocía esta. Ambas, dos rostros muy conocidos de nuestro país, siempre se han mostrado discretas en el plano más personal. «He tenido la suerte de que me respeten. Mantener tu vida fuera, de donde creo que hay que mantenerla, es tu vida. Es una suerte que te respeten y hay que hacerse respetar», zanjaba la cantante.