María Jesús Ruiz está siendo una de las concursantes que más está dando que hablar dentro de ‘La Casa Fuerte’, donde participa con su madre, sobre todo después de la discusión que mantuvo con Maite Galdeano, que acabo con el abandono del plató de la de Jaén.

Aunque parece estar disfrutando al máximo esta experiencia, la modelo podría tener que abandonar el ‘reality’ durante unos días. Tal y como ha desvelado ‘Socialité’ el motivo que le llevaría a salir de ‘La Casa Fuerte’ es una citación judicial a la que María Jesús Ruiz tendría que estar obligada a acudir.

La modelo tiene el juicio el próximo 16 de julio, por lo que aún quedan unos días para que tengan que salir de la casa para atender este asunto judicial. El motivo de esta juicio es, según explicaron en ‘Socialité’ que la modelo debe una cantidad muy importante de dinero a su exrepresentante.

El juicio que se celebraría este 16 de julio ha sido cancelado, según explican en dicho programa, hasta en tres ocasiones, por lo que el próximo 16 de julio tendría que celebrarse sí o sí. Este es el principal motivo que nos lleva a pensar que María Jesús Ruiz tendría que salir del reality durante unas horas para atender este compromiso.

No es el único asunto judicial que ha tenido que atender

Los asuntos judiciales que tiene en el frente María Jesús Ruiz no son pocos. Y es que hace unos días -estando ella ya concursando en el ‘reality’- tuvo otro asunto que resolver por la comisión de la casa que se compró. Parecía que ella tendría que acudir, pero finalmente fue su pareja, Curro, quien se acercó hasta los juzgados para resolverse este asunto.

Los contantes rumores de infidelidad y las supuestas pruebas irrefutables que han llegado a oídos de la modelo hacen que su relación penda de un hilo, aunque María Jesús Ruiz sigue empeñada en darle un voto de confianza al hombre que le ha devuelto la ilusión por vestir de blanco, pese a que ya le haya mentido con anterioridad al ocultarle que estaba casado y vivía aún con su esposa.

Curro, ante el escándalo y sabiendo que se encuentra en el ojo del huracán, prefirió dar la callada por respuesta y dejar que el tiempo entierre la polémica que ahora se centra sobre él. Ante el silencio de Curro, ya tiene una acompañante que no duda en hablar por él y, de paso, pedir el triunfo de María Jesús Ruiz en su nueva aventura en un reality, ‘La casa fuerte’, en la que entró hace ahora hace una semana.

En guerra constante con Maite Galdeano

La convivencia en ‘La Casa Fuerte’ se presenta cada día más tensa entre los distintos concursantes y no faltan los enfrentamientos, las discusiones y los reproches. El nombre de Gil Silgado provocó una fuerte bronca entre María Jesús Ruiz y Maite Galdeano que se ha vivido en directo en el último debate del reality.

«Para mí esa señora no existe. Hay ciertos límites y ha sobrepasado los límites y está nombrando a mi hija de mi corazón», señalaba la Ex Miss España después de visionar un vídeo en el que Maite conversaba en tono jocoso con su hijo Cristian en la intimidad de su habitación sobre un hipotético romance con el empresario. Una vez concluya el concurso parece que María Jesús tiene intención de tomar medidas legales: «Las notificaciones llegarán a casa».

Juani Garzón, madre de la ex Miss España, también se ha mostrado muy enfadada. «Ha nombrado a mi hija y a mi nieta. Cada uno se está retratando cómo es». Por su parte, Maite ha explicado que se trataba de una conversación que ella ha definido como «graciosa». Sonsoles le preguntaba si la provocación había ido demasiado lejos y si su intención nombrando a Gil Silgado era desestabilizar a sus compañeras de concurso.

La de Pamplona afirmaba que antes de entrar en el concurso mantuvo una conversación con el empresario: «Me dijo que eran traicioneras y me iban a traicionar». Un comentario que molestó aún más a María Jesús quien finalmente ha estallado: «Fíjate si es traicionara que guarda ese as y nos hace aquí la cama». Se defendía de forma tajante: «Me da exactamente igual, el otro no es ningún concursante».

En la última gala, Juani Garzón también mostró su rechazo hacia Maite: «El domingo pasado ya nos traicionaron un poquito. Con las personas que me traicionan no hay vuelta atrás, porque es falsa, porque no me la creo», aseguraba. Incluso dijo que no deseaba limar asperezas: «Hay que ser consecuente. No puedes estar un día bien y otro día clavarme el puñal entero».

¿Será esta la última polémica que protagonicen o solo será el principio?