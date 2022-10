Marc Calderó ha vivido varios momentos ‘tierra trágame’ en televisión. Alguno en Telecinco cuando presentaba ‘Ya es mediodía’ y otros en La 1, donde aterrizó hace tan solo unas semanas. El presentador de ‘Hablando claro’ ha vivido una situación que no ha pasado desapercibida para los espectadores y es que cuando tocaba mostrar las habilidades al volante, se le ha calado el vehículo que conducía. Todo ha sucedido en pleno directo cuando quizás por los nervios del directo no ha podido evitar que se le parara el coche de forma accidental, lo que ha provocado las risas en el resto de sus compañeros. «Algunos hace ya tanto que nos sacamos el carnet que muchos nos hemos olvidado de algunas señales de tráfico. Hay alguna concretamente que se ha hecho viral», comenzaba diciendo su compañera Lourdes Maldonado desde plató.

Vídeo: Redes sociales

Este reportaje surgía poco después de que se viralizara una señal de tráfico, hecho que aprovechaban para refrescar algunos conceptos. Y qué mejor manera para hacerlo que sobre ruedas, una situación que terminaba con el coche calado y con Marc Calderó sin saber dónde meterse. Fue hace 15 años cuando el periodista aprobó el carnet de conducir y, aunque no le quiso dar importancia, han sido muchos los que han reparado en este detalle. Junto a un profesor de autoescuela espetó: «Uy, se me ha calado en directo, no me lo puedo creer. Falta leve«. Ante esto Lourdes Maldonado bromeaba y le decía que «estaba quedando fatal»: «¿Tú aprobaste a la primera Marc? Te hemos visto conducir, se te ha calado el coche, no es por nada». Si bien Marc insistió en que tanto el teórico como el práctico los había aprobado a la primera, el resto de compañeros dejaron ver que no tenía demasiada credibilidad, eso sí, entre risas.

Su cambio de cadena

El joven comunicador siempre ha demostrado el buen humor que tiene. En cualquier situación ha sacado una sonrisa, ya sea en Mediaset o ahora en Televisión Española, donde por cierto se está adaptando a la perfección. Cabe recordar cuando a finales de septiembre habló largo y tendido sobre cómo se habían tomado sus jefes de Telecinco su marcha, una entrevista en la que aseguró que «habían entendido que había oportunidades que no podía dejar escapar». «Es una decisión que yo ya tenía tomada antes de que Sonsoles decidiese que cambiaba de cadena. No os puedo negar que esos primeros días fueron unos días un poco de turbulencias, de recolocarnos todos«, comentó.