Los tiempos en Mediaset están siendo complicados: muchos cambios y muchas bajas. Después de que se anunciara el fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3, no han parado de haber cambios de sillas dentro de los programas de Telecinco. Marc Calderó fue en un principio el elegido para sustituirla en ‘Ya es mediodía’, pero ahora el presentador de televisión ha recibido una oportunidad que no ha podido rechazar. Y es que ha fichado por RTVE para presentar un nuevo programa de actualidad, tal y como publica Fórmula TV.

Marc Calderó ficha por RTVE tras la marcha de Sonsoles Ónega

El presentador de televisión se incorpora, de esta forma, a la cadena pública para presentar la actualidad durante la franja del mediodía. Tal y como asegura el medio anteriormente citado, Marc Calderó dará las últimas horas acompañado de otra cara conocida de la televisión pública. Con esta nueva oportunidad, Marc dice adiós a Mediaset, donde ha pasado unos años increíbles.

De hecho, fue el elegido para sustituir a Sonsoles Ónega cuando se anunció que esta dejaría de presentar ‘Ya es mediodía’. Marc no se ha pronunciado por el momento sobre esta nueva etapa profesional, pero estará muy feliz, ya que suma una nueva oportunidad a su currículum. Antes de llegar a Telecinco, el presentador pasó por TV3 y BTV.

Suma un nuevo reto profesional a su carrera periodística

Marc Calderó fue el encargado de relevar a la madrileña y durante el primer en directo con la reportera Myka Navarro, que se encontraba en Barcelona, vivió un momento de lo más inesperado. A la hora de despedirse, la reportera se despedía de una forma muy original. No solo aprovechó el momento para darle la enhorabuena al presentador, también le lanzó un dardo a Sonsoles. «Me alegra muchísimo verte ahí sentado. Te envío un beso muy grande a ti y a todo el equipo«, comentaba Navarro ante un presentador completamente sorprendido, ya que a lo largo de la mañana no se ha hecho mención alguna a la nueva situación en la cadena. Ahora nos quedamos a la espera de que pueda lanzar un nuevo dardo a Marc tras la marcha de este a RTVE.

¿Le lanzará ahora Mayka Navarro algún dardo a Marc?

Joaquín Prat ha sido el encargado de ponerse al frente de este programa, que lleva semanas con mucha incertidumbre. Sin embargo, será cuestión de días, ya que el presentador de televisión no tardará en tomarse unos días de merecido descanso después de este nuevo giro profesional que ha tomado en Mediaset.

Será el próximo mes de agosto cuando tenía planeado cogerse sus vacaciones de verano y, a pesar de su nuevo programa, seguirá adelante con sus días estivales lo que ha obligado a Telecinco a buscarle un sustito para el próximo mes de agosto. Miquel Valls será el encargado de ponerse al frente de ‘Ya es mediodía’ durante varias semanas.

Miquel Valls presentará el programa durante el mes de agosto

Ha sido la propia cadena quien ha emitido un comunicado anunciando el nombre del periodista encargado de sustituirle durante agosto. «Durante el mes de agosto, el periodista Miquel Valls conducirá ‘Ya es mediodía’, cogiendo el testigo de Joaquín Prat durante sus vacaciones de verano. Miquel Valls es reportero tanto de ‘El programa de Ana Rosa’ como de ‘En el punto de mira’, el espacio de investigación de Cuatro«, anunciaban desde la cadena. De momento, el periodista no se ha pronunciado al respecto, aunque esto supone una gran noticia para su carrera profesional.