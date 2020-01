‘La Resistencia’ una vez más ha vuelto a copar titulares. Si bien hace tan solo unas horas era noticia después de que se desvelara en ‘Cazamariposas’ el sueldo que gana su presentador, David Broncano, -concretamente 6000 euros por programa-, ahora volvía a hacerlo por su última invitada. Para sorpresa de muchos, Manuela Carmena acudió al programa de Movistar, donde dejó boquiabiertos a los presentes debido a sus declaraciones.

Una entrevista cargada de momentos jocosos y pullas hacia otros políticos y en la que, una vez más, demostró que no tiene pelos en la lengua. Prueba de ello que incluso se atreviera a responder a las dos preguntas que Broncano suele hacer a los rostros conocidos que acuden a su espacio televisivo: el dinero que tienen en el banco y el sexo que han practicado en el último mes. Aunque sobre sus datos bancarios prefirió no dar demasiados detalles, sí que reveló que su balance es positivo. «Nada, para ir tirando. Una pensión buena sí que tengo, eso sí, porque fui funcionaria grado A. Además, con lo de tener dos hijos tienes mejor pensión», comentó entre carcajadas.

Sin embargo, sus palabras más llamativas llegaron cuando se confesó sobre su vida sexual. Consciente de que era comprometida, Manuela Carmena trató de responder con elegancia ante esta comprometida cuestión, pero mandando un mensaje halagüeño para el resto. «La edad no tiene nada que ver con el sexo. No se vaya a creer la gente que la edad no tiene nada que ver con el sexo. Las cosas pueden ir bien», comenzó diciendo mirando a cámara.

Pero Broncano quería ir más allá y preguntó sobre el número de relaciones que había mantenido últimamente. «Puedes contar a partir de 2020”, dijo el de Jaén. En un espacio así, bien. Tampoco hay que ponerse a dar datos», respondió la que fuera alcadesa del Ayuntamiento de Madrid. «El mensaje es de esperanza. La vida es fantástica. Mi mensaje es que sí se puede. La edad es una época enorme para la imaginación, la creatividad y todo eso», desveló.

Su encuentro se ha convertido en viral en redes sociales y ya han sido muchos los seguidores del programa los que han comentado este divertido encuentro, llegando incluso a que sea Trending Topic en Twitter.