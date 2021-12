Jorge Javier Vázquez es muy dado a servir la venganza en plato frío y aprovechar cualquier ocasión para responder a ataques que recibe y de los que no suele encontrar respuesta rápida. Así lo hizo durante la última gala de ‘Secret Story’ en la que Luca Onestini se alzó como ganador del reality, dejando a Cristina Porta con la medalla de plata y con los Gemeliers cerrando el pódium. Entre tanto protagonista, el presentador encontró ocasión para hacer brillar a su compañera de ‘Sálvame’, Paz Padilla, a quien le dedicó un dardo en respuesta al que recibió mucho antes y que había quedado en el cajón de tareas pendientes.

“Gracias, Paz Padilla, por decírmelo” fueron las palabras de Jorge Javier Vázquez al ir a anunciar que ‘Secret Story’ tendrá una nueva edición el próximo mes de enero, esta vez con concursantes anónimos. Se refería a que él no será el encargado de presentar ninguna de las tres galas semanales que la cadena ha agendado. En su lugar estará Toñi Moreno, Sandra Barneda y Carlos Sobera, que conducirán el reality estrella de la cadena, lo que ha sorprendido a propios y extraños, al quedarse fuera del casting Jorge Javier Vázquez. Oportunidad aprovechada por el presentador para darle la razón a Paz Padilla de manera irónica, que ya le dijo en su día que “todo lo que sube baja”.

A la vista de todos ha quedado en numerosas ocasiones que Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla no se llevan demasiado bien. Así lo han demostrado una vez más en la final de ‘Secret Story’, cuando el presentador daba a conocer la nueva edición y su cartel de estrellas. “Todo llega en esta profesión. Ya me lo advirtió Paz Padilla, todo lo que sube baja. Pero la verdad es que no pensé que sería tan pronto y que tendría que hacer esto tan pronto en mi carrera profesional”, decía con cierta malicia el presentador. “Gracias Paz por decírmelo. Gracias a ti me he podido hacer a la idea. Carlos Sobera, ¿qué se siente al quitarme el puesto?” decía Jorge, despertando las risas de Carlos Sobera, Toñi Moreno, Sandra Barneda, los colaboradores del plató y al público. También a las redes sociales, donde este comentario no pasó desapercibido y donde se recordó de dónde venía esta pullita.

En una de las habituales trifulcas en los platós de Mediaset, Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla se enzarzaron en una pelea verbal. Ella terminó por dejarle claro que las tornas bien pueden cambiar de la noche a la mañana y que él no está libre de pasar de ser la estrella de la cadena a un juguete roto: “El día que te toque a ti, todo lo que sube baja”, decía la gaditana cabreada. En ese momento, el presentador trató de salir airoso diciendo que “eso lo dicen los antiguos: todo lo que sube baja, torres más altas han caído”. Se ve que el comentario de Paz Padilla sí le hizo mella y meses después ha encontrado el momento de sacarlo de nuevo a relucir.

¿Hará respuesta por parte de Paz Padilla? Toca esperar…