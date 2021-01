«Yo he explotado mínimamente, que no se venda como una víctima y me intente dejar como un maltratado psicológico», ha contestado el colaborador de ‘Sálvame’.

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke parece que no llega a su fin. Lejos de acercar posturas, lo cierto es que cada vez están más enfrentados. Y más aún desde que el colaborador de ‘Sálvame’ se sometiera al polígrafo de Conchita para hablar de algunos de los aspectos más oscuros de su vida. Dos semanas después de sus confesiones más desgarradoras, su exmujer ha tomado la palabra y se ha mostrado dolida con todo lo sucedido. La colaboradora de ‘Viva la vida’ hace hincapié en que se siente sola al no contar con el apoyo de sus compañeros y deja claro que prefiere quedarse con los buenos momentos de su matrimonio.

Hace dos semanas, Makoke recibió en directo un burofax por parte de una empresa que le cedió maquinas de gimnasio a Kiko Matamoros para una acción publicitaria. Este acontecimiento tocó a la colaboradora, quien consideraba que se había hecho para humillarla. «Me molesté con el programa. Me he sentido sola con las cosas que se han dicho en el plató de ‘Sálvame’ porque no hay nadie que condene esas palabras. Es una campaña de difamación contra mí tremenda. No voy a entrar al barro que entra él, mi prioridad es mi familia y entrar en este juego tan sucio me parece ruin», comienza a explicar la madre de Anita Matamoros.

Makoke se ha mostrado dolida y ha confesado que se ha plateado dejar el programa presentado por Emma García porque no le compensa tanta sufrimiento. «Han sido infinidad la de asociaciones de mujeres que me han llamado, no tengo nada que esconder», reitera e insiste en que no va a entrar en el juego de Kiko Matamoros.

Se queda con el buen recuerdo de su matrimonio

Tras recordar las palabras del colaborador de ‘Sálvame’ sobre los 20 años de relación con su exmujer, Makoke, con los ojos visiblemente vidriosos, insistía en que prefería recordar los buenos momentos puesto que ella había hecho lo máximo para mantener su matrimonio a flote. «He luchado mucho, ha sido un amor verdadero. Me quedo con sus palabras cuando nos separamos. Ha habido momentos felices para mí. A lo mejor era una ingenua, claro que lo quise. Me da pena que después de 20 años haga esa lectura. No me aporta nada hablar de este hombre», cuenta.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ deja claro que tiene la conciencia muy tranquila, aunque se muestra decepcionaba porque se siente engañada: «Pensaba que era de otra manera. Es una persona que me ha intentado humillar, que si soy tonta, inculta, que soy una puta porque le puse los cuernos y una pésima madre. ¿Qué más le queda decir de mi? No voy a entrar en ese campo. Mi familia no se merece este espectáculo. Es muy triste que esta persona que me amenazó con todas las letras y dijo que como hablara iba a contar cosas. Es muy triste que nadie de aquí condenara esas palabras. Que me dejes en paz». Por otro lado, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha insistido en que ninguno de los dos está libre de pecado y que deberían callarse ciertos asuntos porque si se hacen públicos nadie saldría ganando.

Kiko Matamoros responde a Makoke: «La que ha provocado la guerra ha sido ella»

Horas después de su intervención, Kiko Matamoros ha valorado las palabras de su exmujer y ha dejado claro que fue ella quién estuvo durante dos meses lanzándole amenazas a través de la televisión. «Yo en el polígrafo hablé de mi vida, no de la suya. Lo que pasa es que ella ha estado en mi vida y le ha salpicado. ¿Que ahora no quiere guerra? Me parece muy bien pero quien lo ha provocado ha sido ella», sentencia.

El colaborador de ‘Sálvame’ también ha hecho hincapié en que su exmujer tiene miedo al escándalo y recalca que debería saber que si le buscan, le encuentran. «Ofrecí la paz hace mucho tiempo pero no se me escuchó. Fue ella quién habló de mi relación con mi hija. Yo he explotado mínimamente, que no se venda como una víctima y me intente dejar como un maltratado psicológico«, finaliza.