Makoke se derrumba al recordar una fecha especial con Kiko Matamoros

Makoke está viviendo una de las experiencias más increíbles de su vida en ‘Gran Hermano VIP’, pero no todos los días están siendo buenos. Y es que apenas unos días después de su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid, la colaboradora de televisión recordaba una fecha muy especial para ella y su expareja, Kiko Matamoros: su aniversario de bodas.

A pesar de que ha entrado para disfrutar una gran experiencia, es inevitable que Makoke se acuerde de lo mal que lo ha pasado. Y es que ha pasado tan solo un mes y medio de su comentada separación. Aunque evita quedarse sola para recordar los momentos que ha vivido, Makoke no puede evitar las lágrimas en ciertos momentos del día.

De hecho, muchos de sus compañeros se han interesado por cómo está Makoke. Aurah Ruiz ha querido saber cómo se encuentra: “Te veo fuerte, se te ve fuerte. No sé por dentro…”, le ha dicho la ex de Jesé Rodríguez. “Estoy fuerte. Lo he pasado muy mal. En 20 años nos hemos separado dos veces. Esta es la tercera”, comenzaba explicándole Makoke.

“Ahora llevamos mes y medio, pero ya no hay vuelta atrás”, dice segura. “Mañana es mi aniversario, mañana hace dos años que nos casamos. No me gustaría volver”, ha comentado Makoke, convencida de que esta es la definitiva.