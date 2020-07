En ‘La casa fuerte’, Maite Galdeano ha protagonizado unas duras escenas con su hijo, Cristian Suescun. Una vez más, la madre de Sofía Suescun humillaba públicamente a su hijo y le recordaba que cuando el concurso llegue a su fin podrán volver a hacer vidas separadas. La concursante estalló después de que la madre de María Jesús Ruiz, Juani Garzón, comentara que el joven se había lamentado de que su madre quiere más a su hermana o a Kiko Jiménez que a él. «Mi niña está conmigo está a tope», le espetaba a su vástago. «Yo a Sofía la he criado sola, sola, sola». Asimismo, le recordaba episodios de su infancia: «Te decía que ibas por mal camino y tú ibas por otro camino. Y le soltaba: «Lo que veo que tengo en mi casa no lo quiero para ninguna mujer». Desatada, Galdeano taladraba la cabeza su hijo con un mensaje que ya le ha dado en anteriores ocasiones: «Tú iras a tu piso y yo me quedaré con mi niña».

Jorge Javier, a Maite Galdeano: «Eres muy dura con Cristian»

Las palabras de su madre provocaron que el joven sintiera deseos de abandonar el ‘reality’: «Lo has dicho hasta en los platós que la quieres más a ella», le respondía, destrozado. Tras el desencuentro entre madre e hijo, Jorge Javier Vázquez rompía una lanza a favor de Cristian. «Eres muy dura con Christian. Creo que Cristian te quiere muchísimo, pero eres una mujer muy especial y le haces pasar por tragos muy duros. Tenerte a ti de madre es muy duro. Estás descargando una responsabilidad en él y deberías aceptar a tuya: no eres una mujer fácil», le decía.

Al escuchar al presentador, el joven rompía a llorar. Maite, por su parte, justificaba su conducta: «No soy cariñosa, tengo mi manera de querer. Doy la vida por él… Me ha educado mi padre en una educación muy recta». Jorge Javier insistía: «Sé que has llevado una vida complicadísima, pero tu hijo no es responsable de tu vida». La concursante replicaba: «He sufrido mucho». Y el de Badalona le soltaba: «Pues no haber tenido hijos. Yo como hijo he dado muchos disgustos y a mí me han seguido queriendo». Galdeano alegaba que «en las situaciones difíciles esta ahí su madre para defenderlo».

El presentador: «Arrópalo más»

El presentador se ha dirigido a Cristian para formularle una pregunta: «¿Crees que este programa os va a servir para afianzar vuestra relación?». Y éste respondía, sincero, que sí desea un acercamiento a raíz de esta convivencia en el programa: «Espero que los conflictos vayan a menos que nos quitemos las mierdas que tenemos».

Maite Galdeano intervenía nuevamente para dejar claro que «yo no mentí. No he convivido con él. Tenía mis ideales como madre le he dado los mejores consejos que he podido. Es la verdad que hemos tenido muchas disputas». Jorge Javier zanjaba la cuestión pidiendo a Maite un poco de empatía hacia de su hijo y un cambio de actitud como madre: «De verdad, arrópalo más. Hay una frase que me duele mucho cuando la dices: ‘Yo no conocía a mi hijo’. Tu hijo no es un compañero de piso. Sé que eres una mujer inteligente y que te vas a poner las pilas… Mira qué carita tiene tu hijo».

Sofía defiende a su madre: «No podemos exigirle unos sentimientos que no le salen»

Sofía Suescun, sentada en el plató de Telecinco, ha defendido a su madre. «Estoy viendo una realidad que fuera es complicado de entender, pero no me sorprende para nada», decía al hablar de las diferencias entre su madre y su hermano. «Hay que contar esto para que la gente lo entienda. El origen está en esa separación de mis padres. Yo me voy con mi madre a un piso de mujeres maltratadas y él se queda con mi padre, por eso nunca han convivido y tampoco podemos exigirle a mi madre unos sentimientos que no le salen».

Al final de la gala, Maite Galdeano hablaba una vez más con Jorge Javier, tras «recapacitar». «Es cierto que soy mega dura con mis hijos, pero gracias a ‘La casa fuerte’ voy a intentar darle más cariño a Cristian porque lo quiero un montón. Siempre he intentado ayudarle de la manera que he podido y voy a ser más comprensiva. Me he llevado un sofocón a llorar y ahora estoy feliz otra vez», manifestaba.

En su reconocido intento por mejorar como madre, ha admitido que la efusividad no es lo suyo: «No soy de besitos, ni con Sofía. Ella me reclama más besos… He sido una madre súper luchadora que ha criado a sus hijos sola y gracias a ti seré una mujer más cariñosa». Y añadía que dentro del concurso se ha dado cuenta de que Cristian «me quiere un montón. Así lo estoy conociendo y me está defendiendo con garras y unas. Es buena persona y me lo está demostrando». Tras el discurso, su hijo se fundía en un abrazo con ella. «Siempre he estado a tu lado, pero vamos poco a poco», le recordaba, conmovida.